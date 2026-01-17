बिहार: एआर रहमान विवाद पर मंत्री मोहम्मद जमा खान का बयान, कहा- प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता

प्रसिद्ध गायक और ऑस्कर विजेता एआर रहमान के हालिया बयान के बाद देशभर में चर्चा तेज हो गई है. एक इंटरव्यू में एआर रहमान ने कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में उन्हें बॉलीवुड में पहले की तुलना में कम काम मिला है.

उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता में आए बदलाव का असर रचनात्मक माहौल पर सकारात्मक नहीं रहा. रहमान के इस बयान के बाद फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बहस शुरू हो गई है.

Patna, Bihar: On Singer AR Rahman's statement, Minister Md Zama Khan says, "No talent can be suppressed... People from all communities have come together. Talent cannot be held back. Whoever is hardworking must have a plan, a vision, passion, and a dedication to work—no one can… pic.twitter.com/5w8cGCOMH0 — IANS (@ians_india) January 16, 2026

किसी भी प्रतिभा को दबाया नहीं जा सकता है- मोहम्मद जमा खान

इसी मुद्दे पर बिहार के मंत्री मोहम्मद जमा खान ने पटना में आईएएनएस से बातचीत की. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी प्रतिभा को दबाया नहीं जा सकता है. मंत्री जमा खान ने कहा कि भारत ऐसा देश है, जहां सभी समुदायों के लोग मिल-जुलकर आगे बढ़ते हैं. यहां किसी को उसके धर्म या पहचान के आधार पर रोका नहीं जा सकता है.

सच्ची प्रतिभा खुद बना लेती है अपना रास्ता- जमा खान

मोहम्मद जमा खान ने कहा कि जो व्यक्ति मेहनती होता है, जिसके पास साफ योजना, दूरदृष्टि, जुनून और अपने काम के प्रति समर्पण होता है, उसे कोई ताकत पीछे नहीं कर सकती है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सच्ची प्रतिभा अपना रास्ता खुद बना लेती है और उसे दबाने की कोशिश कभी सफल नहीं होती है.

उन्होंने यह भी कहा कि कला, संगीत और संस्कृति का कोई धर्म नहीं होता है. इन्हें केवल प्रतिभा और मेहनत के आधार पर देखा जाना चाहिए. मंत्री के अनुसार, देश में ऐसा माहौल है जहां हर वर्ग और हर समुदाय के लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं.

