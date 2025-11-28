RLM नेताओं के इस्तीफे पर BJP की प्रतिक्रिया, नितिन नवीन बोले- 'उपेंद्र कुशवाहा जी ने…'

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) से जुड़े कई प्रमुख नेताओं ने एक साथ हाल ही में अपने पदों से इस्तीफा दिया है. इस पर अब बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है. बिहार सरकार के मंत्री और बांकीपुर से बीजेपी के विधायक नितिन ने इसे उपेंद्र कुशवाहा का निर्णय बताया है.

नितिन नवीन ने रायपुर (छत्तीसगढ़) में पत्रकारों से बातचीत में इस पूरे मसले पर कहा, "उपेंद्र कुशवाहा जी ने उस विषय पर निर्णय लिया जिन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी के समर्थन में काम नहीं किया था, पार्टी के विरोध में काम किया था. इस पर उन्होंने पार्टी के अंदर निर्णय लिया है और उसके तहत लोगों पर कार्रवाई हुई है."

'जनता के मत के आधार पर आती है बीजेपी'

दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के रिजल्ट पर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर नितिन नवीन ने कहा, "झारखंड का रिजल्ट उनके मन के हिसाब से था क्या? रिजल्ट को पहले से मन के हिसाब से बनाना ये कांग्रेस की परंपरा रही है. हम तो जनता के मत के आधार पर आते हैं. कांग्रेस पहले तय करती थी कि किसको सरकार में लाना है किसको नहीं लाना है. बीजेपी जनता के मत के आधार पर आती है."

आरएलएम ने किसने-किसने दिया इस्तीफा?

बता दें कि बिहार में एनडीए की नई सरकार बन गई है. एक तरफ मंत्रियों ने विभाग संभाल लिया है तो दूसरी ओर कुछ नेताओं की नाराजगी झलकने लगी है. यही कारण है कि आरएलएम में एक साथ कई प्रमुख नेताओं ने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दिया है. इसमें सबसे बड़ा नाम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ का है. इनके साथ कई प्रभारी प्रदेश अध्यक्षों ने भी इस्तीफा दिया है. पार्टी के प्रवक्ता राहुल, प्रमोद यादव और राजेश रंजन सहित कई महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा उपेंद्र कुशवाहा को भेजा है.

यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव में कांग्रेस की क्यों हुई करारी हार? समीक्षा बैठक में सामने आ गई पूरी बात!