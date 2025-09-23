मछली से लेकर कलम तक, अमित मालवीय का तेजस्वी यादव पर जबरदस्त हमला, 'ऐसा व्यक्ति, जो बिहार…'

बिहार चुनाव के बीच बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला किया है. अमित मालवीय ने नवरात्रि में मछली खाने से लेकर कलम फेंकने और पितृपक्ष में सियासी यात्रा तक को लेकर आरजेडी नेता पर निशाना साधा है. मंगलवार (23 सितंबर, 2025) को उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया.

अमित मालवीय ने लिखा, "तेजस्वी यादव ने पहले नवरात्रि में मछली खाकर मां दुर्गा का अपमान किया, फिर कलम फेंककर मां सरस्वती का. जहां पितृपक्ष में दुनिया भर से लोग गयाजी में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने आते हैं, उन्हीं दिनों इस व्यक्ति ने अपनी पूरी चुनावी यात्रा निकाली. फिर सीता माता की धरती पर, देवी पक्ष शुरू होने से पहले, प्रधानमंत्री जी की देवतुल्य माता जी को अपने मंच से अभद्र गालियां दिलवाई."

'बिहार में फिर से एनडीए सरकार जरूरी'

तेजस्वी यादव ने पहले नवरात्रि में मछली खाकर माँ दुर्गा का अपमान किया, फिर कलम फेंककर माँ सरस्वती का। जहाँ पितृ पक्ष में दुनिया भर से लोग गया जी में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने आते हैं, उन्हीं दिनों इस व्यक्ति ने अपनी पूरी चुनावी यात्रा निकाली। और फिर सीता… — Amit Malviya (@amitmalviya) September 23, 2025

आगे लिखते हैं, "ऐसा व्यक्ति, जो बिहार के सामाजिक ताने-बाने से इतना विमुख हो, वह बिहार को कभी स्वीकार नहीं होगा. उस पर लालू के जंगलराज का वह भयानक दौर, जिसका स्मरण आज भी दिल दहला देता है. बिहार पर तब जो जुल्म हुए, उन्हें कोई बिहारी आज तक नहीं भूला है. बिहारियों के सम्मान के लिए, बिहार में फिर से एनडीए सरकार जरूरी है."

'…और इन्हें मुख्यमंत्री बनना है'

मोकामा में बस से कलम फेंके जाने पर अमित मालवीय पहले भी तेजस्वी यादव पर हमला कर चुके हैं. कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा था, "मां सरस्वती की आराधना करने वाले हिंदू समाज में, अगर पेन गलती से हाथ से गिर जाए तो उसे उठा कर माथे से लगाया जाता है. आयुध पूजा पर, जो नवरात्रि (या दशहरा) के नौवें दिन होती है, कलम की पूजा औजार के रूप में की जाती है. वसंत पंचमी पर, जो देवी सरस्वती को समर्पित है, कलम को ज्ञान, बुद्धि और सृजनशीलता का प्रतीक मानकर पूजते हैं. ऐसे बिहार में, जहां हर घर में शिक्षा का वास है, एक नौवीं फेल लोगों के बीच पेन फेंक रहा है… और इन्हें मुख्यमंत्री बनना है!"