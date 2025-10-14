बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों की घोषणा की है. इसमें कुछ नेताओं का टिकट काटा गया है. मंत्री मोतीलाल प्रसाद का रिगा से टिकट काटा गया. उनकी जगह बैद्यनाथ प्रसाद को टिकट दिया गया है. नंद किशोर यादव का टिकट कटा. पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा को टिकट मिला है. औराई से रामसूरत राय का टिकट काटकर रमा निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है. वरिष्ठ विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट पार्टी ने काट दिया है. कुम्हरार से अरुण सिन्हा का टिकट कटा है.

70 साल से ज्यादा के प्रेम कुमार का टिकट बचा

71 की सूची में बीजेपी ने अपने ज्यादातर पुराने विधायकों और मंत्रियों को दोहराया है. 70 साल से ज्यादा के प्रेम कुमार गया से टिकट पाने में सफल रहे हैं. लोकसभा चुनाव में हारे हुए दो नेताओं को विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया है. बक्सर से लोकसभा उम्मीदवार रहे मिथिलेश तिवारी को बैकुठपुर और पाटलिपुत्र से लोकसभा उम्मीदवार रामकृपाल यादव को दानापुर से टिकट दिया गया.

9 महिला उम्मीदवारों को टिकट

बीजेपी के महत्वपूर्ण नेताओं में एमएलसी रहे सम्राट चौधरी को तारापुर, मंगल पांडे को सिवान , संजीव चौरसिया को दीघा और रजनीश कुमार को तेघड़ा से उम्मीदवार बनाया गया. 71 नामों की लिस्ट में 9 महिलाओं को 5 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को जगह मिली है.

मैथिली ठाकुर को नहीं मिला टिकट

बीजेपी की पहली लिस्ट में लोक गायिका मैथिली ठाकुर का नाम नहीं है. उन्हें बेनीपट्टी से टिकट मिलने की चर्चा थी. बीजेपी ने बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा को टिकट दिया है.

पूर्व डिप्टी CM रेणु देवी बेतिया, पूर्व डिप्टी CM तारकेश्वर प्रसाद को कटिहार और लखीसराय से डिप्टी CM विजय सिन्हा प्रत्याशी बने हैं. पहली लिस्ट में पहले फेज की 38 और दूसरे फेज की 33 सीटें शामिल हैं. पहले फेज में 121 और दूसरे फेज में 122 सीटों पर बिहार में वोटिंग होनी है. पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर और दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को है. नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.