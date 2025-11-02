पूर्व विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद JDU और बीजेपी का आया बयान, जानें किसने क्या बोला?

मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. इस गिरफ्तारी पर जेडीयू और बीजेपी दोनों दलों ने प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने इसे कानून के राज का उदाहरण बताया और विपक्ष पर तीखा प्रहार किया.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में आज कानून का राज है. उन्होंने कहा कि पुलिस को न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है. कानून अपना काम कर रहा है और अदालत इन सब पर बारीकी से नजर रखती है. जो भी न्यायसंगत होगा, वही होगा. उन्होंने यह भी जोड़ा कि एनडीए सरकार में कानून से ऊपर कोई नहीं है और चाहे वह बड़ा नेता ही क्यों न हो, अगर अपराध करेगा तो सजा जरूर मिलेगी.

महागठबंधन में जितने विधायक जीतेंगे सब डिप्टी सीएम बनेंगे- दिलीप जायसवाल

तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार बनने पर कई डिप्टी सीएम होंगे और उनमें एक मुस्लिम समुदाय से होगा. जायसवाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि महागठबंधन में जितने विधायक जीतेंगे, सबको डिप्टी सीएम बना देंगे. लेकिन बिहार में ना सीएम की कुर्सी खाली है, ना डिप्टी सीएम की. जनता पहले ही तय कर चुकी है कि एनडीए की ही सरकार बनेगी.

बिहार में एकजुट है एनडीए के सभी सहयोगी दल- जायसवाल

बीजेपी अध्यक्ष ने आगे कहा कि एनडीए के सभी सहयोगी दल एकजुट हैं और बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाह ये पांचों पांडव बिहार के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं. जनता विकास, कानून व्यवस्था और युवाओं के रोजगार को देखकर निर्णय लेगी, न कि झूठे वादों पर है.

प्रियंका गांधी ने हमेशा किया है बिहारी जनता का अपमान- दिलीप

प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए जायसवाल ने कहा कि मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं कि जब पंजाब और दिल्ली में बिहारी लोगों को गालियां दी जा रही थीं, तब आप तालियां बजा रही थीं. इसका वीडियो भी सबने देखा है. जो नेता इस तरह बिहारी जनता का अपमान करें, उसे बिहार आने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.

बिहार के लिए घातक होगा 'जंगलराज पार्ट टू'

अंत में उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में 'जंगलराज पार्ट टू' लौट आएगा, जो राज्य के लिए घातक होगा. उन्होंने जनता से अपील की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की मजबूत और स्थिर सरकार बनाए, ताकि बिहार में विकास और कानून का राज जारी रह सके.

बिहार में कानून-व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त- राजीव रंजन

#WATCH | Patna, Bihar: On the arrest of JDU's Mokama candidate Anant Singh in the Dularchand Yadav murder case, JD(U) leader Rajeev Ranjan says, "This is a befitting reply to the opposition. Those who constantly question the law-and-order situation in Bihar have realised that… pic.twitter.com/tdZeDdv2me — ANI (@ANI) November 2, 2025

जेडीयू नेता राजीव रंजन ने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी यह साबित करती है कि बिहार में कानून-व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है. उन्होंने कहा कि जो लोग लगातार सुशासन पर सवाल उठाते हैं, उन्हें अब यह समझ लेना चाहिए कि यह जंगलराज का दौर नहीं है. 1990 से 2005 के बीच जब अपराध होते थे, तब पुलिस राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कदम उठाने में हिचकती थी. लेकिन आज की सरकार निष्पक्षता से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई इस बात का सबूत है कि एनडीए सरकार में किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता है.

एनडीए की सरकार में न पक्षपात है और न अन्याय- केशव प्रसाद

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी बिहार सरकार के कदम की सराहना की. उन्होंने कहा कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी यह दिखाती है कि बिहार में कानून-व्यवस्था सख्त है. चुनाव के दौरान ऐसी घटनाएं दुखद हैं, लेकिन सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है. नीतीश कुमार की सरकार में न पक्षपात है, न किसी के साथ अन्याय और न्याय ही सर्वोच्च है.

उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव चाहे जितने दावे कर लें, लेकिन राजद और कांग्रेस गठबंधन का बिहार में कोई भविष्य नहीं है. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि अगर तेजस्वी यादव अपने सभी उम्मीदवारों को डिप्टी सीएम भी बना दें, तब भी वे 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे.