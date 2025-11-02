हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपूर्व विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद JDU और बीजेपी का आया बयान, जानें किसने क्या बोला?

पूर्व विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद JDU और बीजेपी का आया बयान, जानें किसने क्या बोला?

Bihar Election 2025: जेडीयू नेता राजीव रंजन ने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी यह साबित करती है कि बिहार में कानून-व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 02 Nov 2025 11:24 AM (IST)
Preferred Sources

मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. इस गिरफ्तारी पर जेडीयू और बीजेपी दोनों दलों ने प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने इसे कानून के राज का उदाहरण बताया और विपक्ष पर तीखा प्रहार किया.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में आज कानून का राज है. उन्होंने कहा कि पुलिस को न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है. कानून अपना काम कर रहा है और अदालत इन सब पर बारीकी से नजर रखती है. जो भी न्यायसंगत होगा, वही होगा. उन्होंने यह भी जोड़ा कि एनडीए सरकार में कानून से ऊपर कोई नहीं है और चाहे वह बड़ा नेता ही क्यों न हो, अगर अपराध करेगा तो सजा जरूर मिलेगी.

महागठबंधन में जितने विधायक जीतेंगे सब डिप्टी सीएम बनेंगे- दिलीप जायसवाल

तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार बनने पर कई डिप्टी सीएम होंगे और उनमें एक मुस्लिम समुदाय से होगा. जायसवाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि महागठबंधन में जितने विधायक जीतेंगे, सबको डिप्टी सीएम बना देंगे. लेकिन बिहार में ना सीएम की कुर्सी खाली है, ना डिप्टी सीएम की. जनता पहले ही तय कर चुकी है कि एनडीए की ही सरकार बनेगी.

बिहार में एकजुट है एनडीए के सभी सहयोगी दल- जायसवाल

बीजेपी अध्यक्ष ने आगे कहा कि एनडीए के सभी सहयोगी दल एकजुट हैं और बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाह ये पांचों पांडव बिहार के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं. जनता विकास, कानून व्यवस्था और युवाओं के रोजगार को देखकर निर्णय लेगी, न कि झूठे वादों पर है.

प्रियंका गांधी ने हमेशा किया है बिहारी जनता का अपमान- दिलीप

प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए जायसवाल ने कहा कि मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं कि जब पंजाब और दिल्ली में बिहारी लोगों को गालियां दी जा रही थीं, तब आप तालियां बजा रही थीं. इसका वीडियो भी सबने देखा है. जो नेता इस तरह बिहारी जनता का अपमान करें, उसे बिहार आने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.

बिहार के लिए घातक होगा 'जंगलराज पार्ट टू'

अंत में उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में 'जंगलराज पार्ट टू' लौट आएगा, जो राज्य के लिए घातक होगा. उन्होंने जनता से अपील की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की मजबूत और स्थिर सरकार बनाए, ताकि बिहार में विकास और कानून का राज जारी रह सके.

बिहार में कानून-व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त- राजीव रंजन

जेडीयू नेता राजीव रंजन ने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी यह साबित करती है कि बिहार में कानून-व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है. उन्होंने कहा कि जो लोग लगातार सुशासन पर सवाल उठाते हैं, उन्हें अब यह समझ लेना चाहिए कि यह जंगलराज का दौर नहीं है. 1990 से 2005 के बीच जब अपराध होते थे, तब पुलिस राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कदम उठाने में हिचकती थी. लेकिन आज की सरकार निष्पक्षता से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई इस बात का सबूत है कि एनडीए सरकार में किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता है.

एनडीए की सरकार में न पक्षपात है और न अन्याय- केशव प्रसाद

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी बिहार सरकार के कदम की सराहना की. उन्होंने कहा कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी यह दिखाती है कि बिहार में कानून-व्यवस्था सख्त है. चुनाव के दौरान ऐसी घटनाएं दुखद हैं, लेकिन सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है. नीतीश कुमार की सरकार में न पक्षपात है, न किसी के साथ अन्याय और न्याय ही सर्वोच्च है.

उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव चाहे जितने दावे कर लें, लेकिन राजद और कांग्रेस गठबंधन का बिहार में कोई भविष्य नहीं है. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि अगर तेजस्वी यादव अपने सभी उम्मीदवारों को डिप्टी सीएम भी बना दें, तब भी वे 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे.

Published at : 02 Nov 2025 11:24 AM (IST)
Tags :
Jungle Raj Dilip Jaiswal Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Mokama Murder Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
अधिकारियों के ट्रांसफर से लेकर अनंत सिंह की गिरफ्तारी तक... दुलारचंद यादव मर्डर केस में अबतक क्या-क्या हुआ एक्शन?
SDO-SP के ट्रांसफर से लेकर अनंत सिंह की गिरफ्तारी तक... दुलारचंद मर्डर केस में अबतक क्या-क्या हुआ एक्शन?
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement

वीडियोज

बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
स्टारडम के सहारे..क्या खेसारी लाल यादव छपरा में रचेंगे इतिहास?
खेसारी Vs रवि किशन..धमकी की घंटी से टेंशन!
42 साल से बंद दरभंगा पेपर मिल कब खुलेगी?
सीवान का 'सुल्तान'...जंगलराज का बाण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
अधिकारियों के ट्रांसफर से लेकर अनंत सिंह की गिरफ्तारी तक... दुलारचंद यादव मर्डर केस में अबतक क्या-क्या हुआ एक्शन?
SDO-SP के ट्रांसफर से लेकर अनंत सिंह की गिरफ्तारी तक... दुलारचंद मर्डर केस में अबतक क्या-क्या हुआ एक्शन?
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
विश्व
Donald Trump: 'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
बिहार
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
ट्रेंडिंग
अब पूरा मोहल्ला ट्रॉफी देगा! गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों से हो गया भयंकर कांड- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
अब पूरा मोहल्ला ट्रॉफी देगा! गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों से हो गया भयंकर कांड- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
हेल्थ
क्या आपको भी बार-बार होती है टेंशन? इन 5 तरीकों से मन को मिलेगा सुकून
क्या आपको भी बार-बार होती है टेंशन? इन 5 तरीकों से मन को मिलेगा सुकून
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget