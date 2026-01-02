नए साल की शुरुआत के साथ कई जिलों में शीतलहर तो कई जिलों में ठंड से थोड़ी राहत देखी जा रही है. तो आज 2 जनवरी को कुहासा वाला दिन माना जा रहा है. मौसम विभाग ने आज सुबह 24 जिलों में बहुत ज्यादा घना कुहासा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है तो तीन जिले राजधानी पटना, नालंदा और वैशाली में रेड अलर्ट जारी किया गया है.

इन जिलों में सुबह से करीब 11:00 तक अत्यधिक घना कुहासा छाए रहने की चेतावनी दी गई है और दृष्टिया 20 मीटर आंकी गयी है. जिन 24 जिलों में ज्यादा घना कुहासा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर ,सारण, मुजफ्फरपुर ,समस्तीपुर ,भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, शेखपुरा ,लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल ,पूर्णिया और कटिहार जिला शामिल है. इन जिलों में आज 10 से 11:00 बजे तक अधिक घना कुहासा छाया रहने की चेतावनी दी गई है.

इन सात जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी

मौसम विभाग ने आज शुक्रवार को सात जिलों में अत्यधिक ठंड के साथ शीतलहर की चेतावनी जारी किया है. इनमें गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जिलों में शीत दिवस जैसी स्थिति रहेगी. वहीं दक्षिण बिहार के जिलों में सर्द पछुआ हवा चलने के कारण धूप निकलने के बावजूद ठंड का एहसास होगा.

20 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा

बीते गुरुवार यानी 2026 के पहले दिन राज्य के ज्यादातर शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से कनकनी का एहसास हुआ. 20 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया. वहीं अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने से दक्षिण बिहार के लोगों को नववर्ष के पहले दिन ठंड से आंशिक तौर पर राहत मिली. हालांकि उत्तर बिहार के ज्यादातर जिलों में कुहासा छाया रहा. इसी कारण हल्के स्तर की धूप निकली. छपरा एवं मधुबनी में अधिक ठंड के साथ भीषण शीत दिवस और भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर शीत दिवस की चपेट में रहे. गुरुवार को राज्य का न्यूनतम तापमान 5.8 से 10.5 और अधिकतम तापमान 17.8 से 24.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. वहीं सबसे कम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस जीरादेई (सिवान) में दर्ज किया गया. तो सबसे अधिक तापमान किशनगंज में 24.2 डिग्री सेल्सियस रहा.

पटना का अधिकतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस किया दर्ज

नए वर्ष के पहले दिन राजधानी पटना के लोगों को बड़ी राहत मिली. हालांकि 31 दिसंबर से ही पटना के लोगों को राहत मिल रही है. 31 दिसंबर को पूरे दिन धूप रहे तो कल गुरुवार 1 जनवरी को भी पूरा दिन धूप रहा और पटना के लोगों को ठंड से राहत मिली. लेकिन, रात में हवा की रफ्तार तेज रहने के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट आई और लोगों को भीषण ठंड का एहसास हुआ. आज भी पटना में कुहासे के बाद धूप निकलने की संभावना है लेकिन ठंड में थोड़ी बढ़ोतरी रहेगी. गुरुवार को राजधानी के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई. जिस कारण लगातार दूसरे दिन पटना का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा. पटना का अधिकतम तापमान 19.3 और न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

ये भी पढ़िए- राबड़ी देवी के जन्मदिन पर 6 महीने बाद उनके आवास पहुंचे तेजप्रताप यादव, साथ में काटा केक