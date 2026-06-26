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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Weather: आज से मौसम में होगा बदलाव, गर्मी से मिलेगी रहत! पटना, गयाजी समेत 25 जिलों में सुबह बारिश का अलर्ट

Bihar Weather: आज से मौसम में होगा बदलाव, गर्मी से मिलेगी रहत! पटना, गयाजी समेत 25 जिलों में सुबह बारिश का अलर्ट

Bihar Monsoon 2026: मौसम विभाग ने आज शुक्रवार के लिए पहले से 6 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी है. इनमे अररिया, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया, सुपौल और कटिहार जिला शामिल हैं.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 26 Jun 2026 11:27 AM (IST)
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बिहार में पिछले 10 दिनों से मौसम के दो रूप दिख रहे हैं. उत्तर बिहार में वर्षा और दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी और हिट वेब  दर्द हो रही है. दक्षिण बिहार के लोग गर्मी से परेशान हैं इस बीच मौसम विभाग ने आज शुक्रवार को राहत की खबर दी है.मौसम विभाग के अनुसार आज दक्षिण बिहार के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है और कई जगहों पर सुबह से वर्षा का अनुमान है. इसमें राजधानी पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों और उत्तर बिहार के मध्य एवं पश्चिमी इलाके के सभी जिलों में वर्षा के लिए सुबह 4:00 बजे से 10 बजे  तक के बीच ऑरेन्ज अलर्ट जारी की गई है.

जिन जिलों में वर्षा का ऑरेन्ज अलर्ट  जारी किया गया है उनमें पटना, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा, नालंदा,बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, सारण, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर,मधुबनी, दरभंगा, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण,भोजपुर, शिवहर, सिवान और सीतामढ़ी जिला शामिल है. वर्षा के साथ-साथ इन जिलों के कुछ जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है.

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बिहार में धीरे-धीरे आ रहा मानसून

मौसम विभाग ने आज शुक्रवार के लिए पहले से 6 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी है. इनमे अररिया, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया, सुपौल और कटिहार जिला शामिल हैं. इन जिलों में कुछ जगह पर भारी तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर चलने,मेघ गर्जन और बिजली चमकने बात की संभावना है.हालांकि आज सुबह से जिन जिलों  में वर्षा की चेतावनी दी गई है उन जिलों में दिन में धूप निकलने की संभावना है. साथ ही उमस गर्मी भी बरकरार रह सकती है. हालांकि अन्य दिनों की अपेक्षा आज गर्मी कम होने की का पूर्वानुमान है. 

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून बिहार में आगे बढ़ रहा है, लेकिन आगे बढ़ने की गति धीमी है. धीरे-धीरे मॉनसून दक्षिण बिहार की ओर प्रवेश करने लगा है,आगामी तीन-चार दिनों में पूरे बिहार में दक्षिण पश्चिम मॉनसून प्रवेश कर जाने की पूरी संभावना है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों के बाद राज्य के तापमान में 4 से 5 डिग्री गिरावट का पूर्वानुमान जताया है.

बिहार में सबसे अधिक तामपान भभुआ का

बीते गुरुवार को बिहार के कुछ जिलों को छोड़कर लगभग सभी जिलों में पूरा दिन गर्मी की चपेट में रहा और पटना सहित अधिकांश जिलों में तापमान में हल्की वृद्धि रही. गुरुवार को आठ जिलों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज की गई तो अधिकांश जिलों में 38 से 39 डिग्री के बीच तापमान रहा. सबसे कम किशनगंज में 33.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज की गई. 

सबसे अधिक तापमान भभुआ में 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई तो राजधानी पटना में भी 0.2 डिग्री की वृद्धि के साथ 40.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. हालांकि गुरुवार को सुबह और देर शाम में वर्षा भी दर्ज हुई लेकिन दिन में कहीं भी बारिश नहीं होने के कारण  गर्मी  लोगों को झेलना पड़ा. जहां वर्षा हुई उनमें मधेपुर, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, दक्षिण बिहार देर शाम में अरबल रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर,गयाजी, जहानाबाद, नालंदा, पटना जिले के दक्षिण पश्चिम इलाके के धनरूआ नौबतपुर पालीगंज में हल्की हल्की दर्ज की गई.

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Published at : 26 Jun 2026 11:27 AM (IST)
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