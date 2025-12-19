बिहार के बड़े हिस्से में शीतलहर व घना से बेहद घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान जताया गया है और इस दौरान उत्तर-पश्चिमी, मध्य और पूर्वी बिहार के कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम रह सकती है. शुक्रवार (19 दिसंबर, 2025) को भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी.

आईएमडी के बिहार केंद्र के दैनिक बुलेटिन के मुताबिक, अगले तीन दिन तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा. हालांकि, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवा चल सकती है, जिससे ठिठुरन और बढ़ेगी.

देर रात और सुबह के समय रहेगा घना कोहरा

इसके अनुसार, अगले दो दिन के दौरान पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सीवान, सारण, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर, समस्तीपुर, वैशाली और पटना जिलों के कुछ हिस्सों में देर रात और सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे कम 9.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान नालंदा जिले के सरमेरा प्रखंड में दर्ज किया गया, जबकि सर्वाधिक 28.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड में दर्ज किया गया.

इसके अनुसार बिहार के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने से ठंड का असर और बढ़ गया है. सुबह से शाम तक छाए कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात पहले ही प्रभावित होने लगा है. कम दृश्यता के चलते वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की चेतावनी दी गई है.

जिला प्रशासन को सतर्क रहने के दिए गए निर्देश

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में कोहरा और घना हो सकता है. पूर्वानुमान के मद्देनजर प्रशासन ने सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. आम लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें, गर्म कपड़ों का उपयोग करें और बुजुर्गों, बच्चों तथा बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगले दो दिन ठंड और कोहरे के लिहाज से सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं.

