बिहार में फिर बदलेगा मौसम, 28 जनवरी को 12 जिलों में बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग का अलर्ट

बिहार में फिर बदलेगा मौसम, 28 जनवरी को 12 जिलों में बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग का अलर्ट

BIhar News: बिहार में कड़ाके की ठंड के बाद मौसम विभाग ने 28 जनवरी को उत्तर बिहार के 12 जिलों में मध्यम स्तर की बारिश की चेतावनी दी है. इसका असर से अन्य जिलों में भी कहीं-कहीं बादल छाए रहने के संकेत है.

By : परमानंद सिंह | Updated at : 25 Jan 2026 10:51 AM (IST)
बिहार में 18 दिसंबर 2025 से करीब 13 जनवरी 2026 तक कड़ाके की ठंड और शीत लहर हुई थी, जिसके  बाद से मौसम में धीरे-धीरे बदलाव आए है और तापमान 27 से 28 डिग्री तक पहुंच चुका है. वहीं धूप में भी थोड़ी कड़वाहट आई है. मगर बिहार में एक बार फिर मौसम में बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं .मौसम विभाग ने आगामी 28 जनवरी को उत्तर बिहार के 12 जिलों में हल्की मध्यम स्तर की बारिश की चेतावनी दी है .

इन जिलों में बारिश से होगी तापमान में गिरावट

इन 12 जिलों में पूर्वी चंपारण ,पश्चिमी चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर ,समस्तीपुर और वैशाली जिले शामिल है. इन जिलों में कहीं-कहीं आंशिक रूप से बादल भी छाए रह सकते हैं. वहीं अन्य जिलों में बारिश की संभावना नहीं है मगर उसका असर देखा जा सकता है . अन्य जिलों में भी कहीं-कहीं आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ तापमान में थोड़ी गिरावट होने के संकेत है. हालांकि राजधानी पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकतर जिलों में इसका बहुत बड़ा असर देखने को नहीं मिलेगा और तापमान में भी बहुत ज्यादा गिरावट होने के संकेत नहीं है.

पिछले एक सप्ताह अधिकांश जिलों में 24 से 26 डिग्री तापमान दर्ज

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार जम्मू और आस-पास के पाकिस्तान के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण के रूप में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और अब यह औसत समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर तक देखा जा रहा है. मौसम विश्लेषकों के अनुसार कल 26 जनवरी से उत्तर-पश्चिम भारत को एक नया पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावित करने की संभावना है, जिसका असर 28 जनवरी को उत्तर बिहार में देखने को मिल सकता है और 12 जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है.

हालांकि आज रविवार को मौसम में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है. दिन के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने के संकेत नहीं है. कहीं-कहीं आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं मगर तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट होने की संभावना नहीं है. पिछले एक सप्ताह से अधिकांश जिलों में 24 से 26 डिग्री के बीच तापमान दर्ज किए गए हैं. आज रविवार को भी वही संकेत है. हालांकि न्यूनतम तापमान में कई जगहों पर अभी भी कमी देखने को मिल रही है और रात्रि में तथा सुबह में ठंड है.

बीते दिन सबसे ज्यादा ठंडा जिला भागलपुर रहा

बीते शनिवार को रात्रि और सुबह में सबसे ज्यादा ठंड लगने वाला जिला भागलपुर रहा. जिले के सबौर में सबसे कम 6.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. हालांकि अधिकांश जिलों में 10 डिग्री से ऊपर न्यूनतम तापमान रहे और सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं अधिकतम तापमान सबसे अधिक कैमूर में 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई तो राज्य का औसत अधिकतम तापमान 26 डिग्री के करीब रहा. राजधानी पटना में 25.02 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया जबकि पटना में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा.

Published at : 25 Jan 2026 10:51 AM (IST)
BIHAR NEWS BIHAR WEATHER
