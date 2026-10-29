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बिहार MLC चुनाव में बदले समीकरण, नतीजों ने दिए ये खास संदेश

बिहार विधान परिषद चुनाव में चारों शिक्षक सीटों पर मौजूदा पार्षद हार गए. स्नातक सीटों पर कई पुराने प्रतिनिधि जीते. नतीजों ने संगठन, उम्मीदवार की छवि और स्थानीय मुद्दों की अहमियत दिखाई.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 29 Oct 2026 03:22 PM (IST)
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बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के चुनाव परिणामों ने राज्य की राजनीति में बदलाव और निरंतरता, दोनों की तस्वीर पेश की है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में चारों मौजूदा विधान पार्षदों को हार का सामना करना पड़ा. वहीं, स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ पुराने प्रतिनिधि अपनी सीट बचाने में सफल रहे. इन नतीजों ने दिखाया कि सीमित मतदाता वाले चुनावों में भी उम्मीदवार की छवि, पार्टी संगठन और स्थानीय मुद्दे अहम भूमिका निभाते हैं. आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, निर्दलीय उम्मीदवारों और जन सुराज के प्रदर्शन ने चुनावी समीकरणों को चर्चा में ला दिया है.

पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आरजेडी के डॉ. संजीव कुमार ने बीजेपी के पांच बार के विधान पार्षद नवल किशोर यादव को हरा दिया. यह परिणाम लंबे समय से प्रतिनिधित्व कर रहे नेताओं के सामने नई चुनौती के रूप में देखा जा रहा है. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में वेतन, सेवा शर्तें, पदोन्नति और शिक्षकों की समस्याएं अहम मुद्दे हो सकते हैं. मतदाताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरना उम्मीदवारों के लिए जरूरी है.

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जनसुराज ने खाता खोला

दरभंगा शिक्षक सीट पर जन सुराज के डॉ. सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा को पराजित किया. इस जीत से जन सुराज ने विधान परिषद में अपना खाता खोला. पार्टी के लिए यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है. अब उसके सामने स्थानीय मुद्दों से जुड़कर अपना जनाधार बढ़ाने की चुनौती होगी.

तिरहुत और सारण में अलग-अलग दलों को मिली जीत

तिरहुत शिक्षक सीट पर बीजेपी के नरेंद्र प्रसाद सिंह ने जीत दर्ज की. उन्हें 2,945 मत मिले. निर्दलीय भूषण कुमार झा को 2,351 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के निवर्तमान विधान पार्षद संजय कुमार सिंह को 1,967 मत मिले. सारण शिक्षक सीट पर निर्दलीय राहुल राज ने जेडीयू के आनंद पुष्कर और जन सुराज के आफाक अहमद को पीछे छोड़ दिया. उनकी जीत ने दिखाया कि स्थानीय समर्थन के दम पर निर्दलीय उम्मीदवार भी मजबूत चुनौती पेश कर सकते हैं. चारों शिक्षक सीटों पर मौजूदा विधान पार्षदों की हार ने स्थापित नेताओं की स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं. यह परिणाम राजनीतिक दलों के लिए भी अपने उम्मीदवारों और संगठन की समीक्षा करने का अवसर है.

स्नातक सीटों पर नीरज कुमार और भाजपा को राहत

स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में पटना से जेडीयू के नीरज कुमार ने जीत दर्ज की. दरभंगा से बीजेपी के सर्वेश कुमार और कोसी से बीजेपी के डॉ. एनके यादव भी अपनी सीटें जीतने में सफल रहे. वहीं, तिरहुत स्नातक सीट पर निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी ने जेडीयू के अभिषेक झा को हराया. इस नतीजे से जेडीयू को झटका लगा.

पटना स्नातक सीट का मुकाबला खास चर्चा में रहा. मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने जेडीयू के आधिकारिक उम्मीदवार नीरज कुमार के बजाय जन सुराज के डॉ. अनुज सिंह का समर्थन किया था. इसके बावजूद नीरज कुमार की जीत हुई. इससे उनके व्यक्तिगत जनाधार और संगठनात्मक समर्थन की चर्चा तेज हुई. हालांकि, इस चुनाव के आधार पर पार्टी के अंदरूनी समीकरणों पर अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी.

नतीजों से दलों को मिला संगठन मजबूत करने का संदेश

चुनाव परिणामों में बीजेपी को कई सीटों पर सफलता मिली, लेकिन पटना शिक्षक सीट पर हार का सामना करना पड़ा. जेडीयू ने पटना स्नातक सीट जीती, जबकि तिरहुत स्नातक और सारण शिक्षक सीटों पर उसे नुकसान हुआ. आरजेडी ने पटना शिक्षक सीट पर जीत दर्ज की. जन सुराज ने दरभंगा शिक्षक सीट जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.

हालांकि, इन नतीजों को पूरे बिहार के जनमत का प्रतिबिंब नहीं माना जा सकता. शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों का मतदाता वर्ग आम विधानसभा चुनाव से अलग होता है. फिर भी चुनाव ने उम्मीदवार की स्वीकार्यता, स्थानीय संपर्क और संगठन की अहमियत दिखाई है. राजनीतिक दलों के लिए संदेश साफ है. मतदाताओं से लगातार संवाद बनाए रखना और उनकी समस्याओं पर काम करना जरूरी है. चुनाव जीतना प्रतिनिधित्व की शुरुआत है, जबकि असली परीक्षा जनता के प्रति जवाबदेही निभाने की होती है.

यह भी पढ़ें- बैलेट पेपर से चुनाव पर JDU ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी से कह दी बड़ी बात

Published at : 29 Oct 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
Bihar MLC Election Result Patna BIHAR NEWS
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