वैशाली में किराना गोदाम में लगी भीषण आग, CCTV में कैद हुई आरोपी की साजिश, 10 लाख का नुकसान

बिहार के वैशाली जिले के महनार थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी चौक सिनेमा रोड पर शनिवार को देर रात एक किराना दुकान के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. इस आगजनी की घटना में गोदाम में रखा करीब 10 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया. जिसके बाद आग लगाने की यह पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है.

आग बुझाने पहुंची वदमकल टीम की पांच गाड़ियां

जानकारी के अनुसार, यह गोदाम सिनेमा रोड निवासी राजू चौधरी का बताया जा रहा है. बताया गया कि आग लगने से महज एक दिन पहले ही गोदाम में नया किराना सामान भरा गया था, जो आग की भेंट चढ़ गया. वहीं देर रात अचानक गोदाम से उठती लपटों और धुएं को देख आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई थी. आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे बुझाने के लिए दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर बुलानी पड़ीं थी.

अज्ञात व्यक्ति ने माचिस जलाकर गोदाम में लगाई आग

दमकल कर्मियों ने करीब दो घंटे से अधिक की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया. इस दौरान आग आसपास की दुकानों और मकानों तक न फैले, इसके लिए विशेष सतर्कता भी बरती गई. घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि देर रात करीब 1 बजकर 15 मिनट पर एक अज्ञात व्यक्ति गोदाम के पास पहुंचता है और माचिस जलाकर अंदर फेंक देता है. इसके तुरंत बाद गोदाम में आग भड़क उठती है और आग लगते ही आरोपी मौके से फरार हो जाता है.

पुलिस सीसीटीवी की मदद से कर रही आरोपी की तालाश

सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि यह घटना दुर्घटना नहीं बल्कि सोची-समझी साजिश के तहत अंजाम दी गई है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है. वहीं पुलिस आसपास के इलाकों के अन्य सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है ताकि आरोपी की पहचान की जा सके.