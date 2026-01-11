बांका: शराब के नशे में गिरफ्तार तीन शिक्षा सेवक सेवा मुक्त, विभाग ने जारी किया कड़ा आदेश

बांका जिले के अमरपुर प्रखंड से समाज को दिशा देने वाले 'गुरुजी' खुद कानून तोड़ते पाए गए, तो प्रशासन ने भी सख्त रुख अपनाया. बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले में तीन शिक्षा सेवकों पर कार्रवाई करते हुए उनकी नौकरी समाप्त कर दी गई. जिससे पूरे इलाके में चर्चा का माहौल है.

​पूरा मामला जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बीते 13 दिसंबर 2025 को उत्पाद विभाग की टीम ने भरको चौक के पास तीन लोगों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया था.

तीन शिक्षकों के पास बरामद हुई शराब

जानकारी के अनुसार, शिक्षकों के पास से अवैध देशी शराब भी बरामद हुई थी. जांच में पता चला कि ये कोई आम लोग नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने वाले शिक्षा सेवक हैं. गिरफ्तार आरोपियों में मध्य विद्यालय लौगाय के अमोद कुमार रजक, प्रोन्नत मध्य विद्यालय विश्वासपुर के प्रकाश रजक और प्राथमिक विद्यालय लौगाय (एससी) के प्रिंस कुमार रजक शामिल थे.

तीनों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से किया सेवा मुक्त

​जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद विभाग ने इनसे स्पष्टीकरण मांगा. लेकिन इनके जवाब से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) संतुष्ट नहीं हुए. विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि शराबबंदी वाले राज्य में शिक्षा से जुड़े कर्मियों का ऐसा आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसी आधार पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संजय कुमार यादव ने 9 जनवरी 2026 को पत्र जारी कर तीनों को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त करने का आदेश दे दिया है. संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और चयन समिति को सख्त निर्देश दिया गया है कि एक सप्ताह के भीतर इन्हें हटाने की प्रक्रिया पूरी करें. यह कार्रवाई जिले भर के शिक्षा कर्मियों के लिए एक बड़ा सबक है.

