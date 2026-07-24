PM मोदी के देर रात वाले वीडियो पर अब आया JDU का रिएक्शन, 'पेपर लीक होना…'

नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बीते गुरुवार (23 जुलाई) की रात वीडियो संदेश जारी किया. देर रात में वीडियो जारी करने को लेकर एक तरफ विपक्ष चुटकी ले रहा है तो अब इस पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का रिएक्शन आया है. जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा (Sanjay Kumar Jha) ने कहा कि पेपर लीक होना लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवारों के भविष्य तथा विश्वास से जुड़ा गंभीर विषय है.

एक्स पर पोस्ट करते हुए संजय झा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन के साथ-साथ दोषियों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान हेतु आवश्यक विधायी पहल के अंतर्गत एक बिल लाने की घोषणा स्वागत योग्य है. मुझे विश्वास है कि यह निर्णय परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और जवाबदेही को सुदृढ़ करेगा तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के हितों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा."

नीरज कुमार बोले- गुनहगार बचेंगे नहीं

दूसरी ओर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि पीएम मोदी का जो दृढ़ संकल्प है कि जो गुनहगार हैं वह बचेंगे नहीं, पीएम मोदी की ओर से जो आश्वासन मिला है यह निश्चित रूप से सुकून वाली खबर है. यह सरकार आम अवाम और छात्रों की बेहतरी के लिए काम कर रही है.

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उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा पारदर्शिता और क्या हो सकती है कि जब नीट पेपर लीक के मामले की जानकारी मिली तो उस परीक्षा को कैंसिल किया गया और री-एग्जाम हुआ. उसके नतीजे भी आ गए.

विपक्ष की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें. इस पर नीरज कुमार ने कहा कि जहां तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है तो जब सदन आप चलने नहीं दे रहे हैं, सदन में बात को रखने नहीं दे रहे हैं, तो आपकी बात सही है यह कैसे माना जा सकता है? सदन के अंदर चर्चा होगी, सारे दल उस पर अपनी राय व्यक्त करेंगे, तब तो कोई बात निकलेगी.

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