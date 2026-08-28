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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में मार्कशीट पर अब नहीं लिखा जाएगा 'फेल', नियम बदलने की तैयारी

बिहार में मार्कशीट पर अब नहीं लिखा जाएगा 'फेल', नियम बदलने की तैयारी

बिहार में मैट्रिक-इंटर की मार्कशीट से ‘फेल’ शब्द हटाने की तैयारी है. इसकी जगह ‘कौशल के लिए पात्र’ लिखा जाएगा. पूरक परीक्षा छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं भी चलेंगी.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 28 Aug 2026 05:28 PM (IST)
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बिहार में मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेने की तैयारी की है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि अब विद्यार्थियों की मार्कशीट और प्रमाण पत्र पर ‘फेल’ शब्द नहीं लिखा जाएगा. इसकी जगह ‘कौशल के लिए पात्र’ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके लिए नियमों में बदलाव किया जाएगा और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जल्द आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे.

शिक्षा मंत्री ने यह घोषणा गुरुवार रात विकास भवन स्थित मदन मोहन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान की. उन्होंने कहा कि परीक्षा में अपेक्षित अंक नहीं आने का मतलब यह नहीं है कि विद्यार्थी में प्रतिभा नहीं है. इसलिए बच्चों के मनोबल को ध्यान में रखते हुए प्रमाण पत्र पर ‘फेल’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.

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आत्मविश्वास और मनोबल को बनाए रखना जरूरी

मिथिलेश तिवारी ने कहा कि किसी परीक्षा में असफल होना विद्यार्थी की क्षमता का अंतिम प्रमाण नहीं है. बच्चों के आत्मविश्वास और मनोबल को बनाए रखना जरूरी है. इसी सोच के तहत प्रमाण पत्र की शब्दावली में बदलाव किया जाएगा. शिक्षा विभाग की ओर से जल्द ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इस संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाने की बात कही गई है.

पूरक परीक्षा देने वालों के लिए विशेष कक्षाएं

शिक्षा मंत्री ने मैट्रिक की पूरक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की घोषणा की. ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक महीने तक विशेष कक्षाएं संचालित की जाएंगी. इन कक्षाओं का उद्देश्य विद्यार्थियों को परीक्षा की बेहतर तैयारी कराने के साथ उनकी सफलता की संभावना बढ़ाना है. विभाग ने अधिकारियों को इस व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं.

5 सितंबर को शिक्षक दिवस समारोह

बैठक में 5 सितंबर को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित होने वाले शिक्षक दिवस समारोह की तैयारियों की भी समीक्षा की गई. कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे. समारोह में दोनों उपमुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे. इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ‘शिक्षक सहयोग पोर्टल’ की शुरुआत करेंगे. हर जिले से एक-एक चयनित शिक्षक को राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा.

मॉडल स्कूलों के बच्चे भी होंगे शामिल

शिक्षक दिवस समारोह में सरस्वती विद्या निकेतन के रूप में चयनित पटना के 10 मॉडल स्कूलों के बच्चों को भी आमंत्रित किया जाएगा. इसके अलावा डायट, एससीईआरटी और शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों के शिक्षकों की भी कार्यक्रम में भागीदारी होगी. समीक्षा बैठक में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद सहित विभिन्न विभागों के आय-व्यय की भी जानकारी ली गई. शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए. बैठक में शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन, विशेष सचिव धर्मेन्द्र कुमार समेत विभाग के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे. 

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 28 Aug 2026 05:28 PM (IST)
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