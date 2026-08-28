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हिंदी न्यूज़राज्यबिहाररोहतास में सोन नदी उफनाई, 10 साल पुरानी तबाही याद कर सहमे ग्रामीण

रोहतास में सोन नदी उफनाई, 10 साल पुरानी तबाही याद कर सहमे ग्रामीण

रोहतास में सोन नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय गांवों में बाढ़ और कटाव का डर बढ़ा है. 10 साल पुरानी बाढ़ याद कर ग्रामीण सहमे हैं. प्रशासन ने निगरानी और राहत की तैयारी की है.

Written By : रंजन सिंह राजपूत |  Updated at : 28 Aug 2026 01:00 PM (IST)
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लगातार हो रही बारिश के बीच बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है. नासरीगंज क्षेत्र में गुरुवार को नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई. पानी बढ़ने के साथ ही सोन नदी के किनारे कटाव भी शुरू हो गया है. ऐसे में ग्रामीणों को करीब 10 साल पहले आई भीषण बाढ़ की याद सताने लगी है.

बुधवार शाम इंद्रपुरी बराज के 34 गेट खोलकर 1 लाख 53 हजार 166 क्यूसेक पानी सोन नदी में छोड़ा गया था. इसके बाद गुरुवार को नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई. नदी के डिले क्षेत्र में खेती करने वाले कई किसान अपने घरों की ओर लौट आए हैं. किसानों को फसल बर्बाद होने की चिंता सता रही है.

तटीय गांवों में बढ़ी चिंता, कटाव ने बढ़ाया खतरा

जलस्तर बढ़ने के साथ नासरीगंज प्रखंड के सबदला, अमियावर, पड़ुरी, नगर पंचायत नासरीगंज, हरिहरगंज, जमालपुर, महादेवा, मंगराव, तुर्क बिगहा, गनौरी बिगहा और बालदेव टोला समेत कई गांवों में चिंता बढ़ गई है. ग्रामीणों का कहना है कि सोन नदी का पानी बढ़ने के साथ तटों पर कटाव भी शुरू हो गया है. अगर जलस्तर में और वृद्धि होती है तो इन इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंचने का खतरा बढ़ सकता है.

महादेवा गांव को सबसे ज्यादा खतरा

अतीमी पंचायत का महादेवा गांव प्रशासन और ग्रामीणों की विशेष चिंता में है. गांव के करीब एक-दो दर्जन घर सोन नदी के तट के बेहद करीब स्थित हैं. लगभग 10 वर्ष पहले आई बाढ़ में नदी का पानी गांव के अंदर तक पहुंच गया था. उस दौरान कई घरों को नुकसान पहुंचा था और गांव का संपर्क भी प्रभावित हुआ था. लोगों को नाव के सहारे आवागमन करना पड़ा था. यही वजह है कि सोन का जलस्तर बढ़ते ही महादेवा के ग्रामीण पुरानी तबाही को याद कर सहम गए हैं.

सब्जी की फसल पर भी संकट

सोन नदी के उस पार डिले क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान सब्जियों की खेती करते हैं. नदी का जलस्तर बढ़ने पर सबसे पहले इन फसलों के प्रभावित होने की आशंका है. इसके अलावा धान की फसल को भी नुकसान हो सकता है. किसानों का कहना है कि सब्जी की खेती उनकी आय का प्रमुख जरिया है. फसल बर्बाद होने पर परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है. ऐसे में किसान नदी के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

प्रशासन अलर्ट, स्कूलों में ठहराने की तैयारी

नासरीगंज की सीओ अंचला कुमारी ने बताया कि प्रशासन सोन नदी के जलस्तर की लगातार निगरानी कर रहा है और नदी का निरीक्षण भी किया जा रहा है. उन्होंने तटीय इलाकों के लोगों से सतर्क रहने और नदी के किनारे नहीं जाने की अपील की है. सीओ के मुताबिक, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर महादेवा और कछवां गांव स्थित स्कूलों में लोगों को ठहराने की व्यवस्था की जाएगी. वहां रहने, भोजन और अन्य जरूरी सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा. जरूरतमंदों को बाढ़ राहत कोष से सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी.

हालांकि प्रशासन के अनुसार वर्तमान जलस्तर अभी बाढ़ के खतरे के स्तर से काफी नीचे है, लेकिन लगातार बारिश और नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तटीय गांवों में सतर्कता बढ़ा दी गई है.

Published at : 28 Aug 2026 01:00 PM (IST)
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