'कोई समझौता नहीं होगा', NEET छात्रा की मौत पर प्रशांत किशोर का दो टूक ऐलान

पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले में प्रशांत किशोर ने परिजनों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया. शुक्रवार (16 जनवरी, 2026) को प्रशांत किशोर जहानाबाद के पत्तियांवा गांव पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि जिस तरह बच्ची हॉस्टल में रहकर संदिग्ध स्थिति में मरी, उसी तरह पटना पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं. पीड़ित परिवार के साथ हम खड़े हैं और दोषियों को सजा दिलाकर ही रहेंगे.

पीके ने कहा कि परिजनों का आरोप है कि लड़की के साथ रेप भी हुआ है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद रेप की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है. इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है. परिजनों ने आरोप लगाया कि वर्तमान जांच अधिकारी उन पर दबाव बना रहे हैं और केस वापस लेने की बात कह रहे हैं.

'इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर परिजनों पर बना रहे दबाव'

प्रशांत किशोर ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में जल्दबाजी में बयान दिया और इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर परिजन एवं पीड़ितों पर दबाव डाल रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे.

'इस मामले में कोई समझौता या कंप्रोमाइज नहीं होगा'

पीके ने आगे कहा कि यदि प्रारंभिक जांच में पुलिस प्रशासन से कोई चूक हुई है तो उसे सुधारा जाना चाहिए. हम लोग कल (शनिवार) पीड़िता के परिवार के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिलकर निष्पक्ष और गहन जांच की मांग करेंगे, ताकि हर हाल में बच्ची को न्याय मिल सके. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि न्याय नहीं मिला तो जन सुराज संविधान के दायरे में रहकर हर आवश्यक और लोकतांत्रिक कदम उठाएगा. प्रशांत किशोर ने जोर देकर कहा कि कोई समझौता या कंप्रोमाइज नहीं होगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने तक पीछे नहीं हटेंगे- प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने मीडिया से कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से जख्म और नाखून के निशान मिले हैं, जिससे आत्महत्या की धारा पर गंभीर सवाल उठते हैं. उन्होंने आश्वस्त किया कि जन सुराज और वे व्यक्तिगत रूप से इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे. पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने तक पीछे नहीं हटेंगे.

