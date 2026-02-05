'आपकी कुंठा का इलाज तो नहीं, लेकिन…', पन्नीरसेल्वम के विवादित बयान पर JDU का करारा जवाब
MRK Panneerselvam Controversial Statement News: अशोक चौधरी ने कहा कि आज भी बिहार के बच्चे UPSC, IAS, IPS जैसी परीक्षाओं में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हैं. अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं.
तमिलनाडु के कृषि मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम के बयान पर विरोधी दलों का पलटवार जारी है. जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने अब करारा जवाब दिया है. जेडीयू नेता ने गुरुवार (05 फरवरी, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर पन्नीरसेल्वम को आड़े हाथों लेते हुए कहा, "आपकी कुंठा का इलाज तो नहीं है एमआरके पन्नीरसेल्वम जी, लेकिन आपकी भ्रांतियां अवश्य दूर कर सकता हूं."
अशोक चौधरी ने कहा कि यह वही हिंदी भाषी बिहार है जहां आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, जहां चाणक्य ने राजनीति के सूत्र लिखे, जहां सम्राट अशोक ने अहिंसा का संदेश दिया. यह वही धरती है जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में दुनियाभर से विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करने आते थे. यहीं बापू ने चंपारण में आजादी के लिए पहला सत्याग्रह किया और यहीं से लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी गई. यह वही हिंदी भाषी बिहारी था जिसके संपूर्ण क्रांति आंदोलन से सरकारें हिल गई थीं और देश की दिशा बदल गई.
जेडीयू नेता ने आगे कहा, "आज भी यहां के बच्चे UPSC, IAS, IPS जैसी परीक्षाओं में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हैं. IIT, AIIMS और देश-विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में बिहार के युवा अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं."
'हिंदी भाषियों से आपको परेशानी… हमारे लिए गर्व'
एमआरके पन्नीरसेल्वम पर निशाना साधते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि मुझे नहीं पता आप किन हिंदी भाषियों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बात सच भी है तो यह हम बिहारवासियों के लिए गर्व की बात है कि इसी हिंदी भाषी धरती पर जन्मे नेताओं ने देश को बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और विकास की नई राह दिखाई है. आपको भले ही हिंदी और हिंदी भाषियों से परेशानी हो, लेकिन हमारे लिए यह गर्व का विषय है.
अशोक चौधरी ने कहा, "हमारी भाषा और हमारे लोगों पर प्रश्न उठाने से बेहतर होगा कि आप अपने प्रदेश और लोगों की बेहतरी पर ध्यान दें. इतिहास गवाह है कि भाषा और संस्कृति पर कटाक्ष करने वालों को समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया. एकता और सम्मान से ही देश आगे बढ़ता है, विभाजनकारी सोच से नहीं."
