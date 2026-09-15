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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में मूसलाधार बारिश, समस्तीपुर में रेड अलर्ट; जानें कहां-कहां होगी बारिश

पटना में मूसलाधार बारिश, समस्तीपुर में रेड अलर्ट; जानें कहां-कहां होगी बारिश

पटना में 10 दिनों की उमस के बाद मूसलाधार बारिश से राहत मिली, लेकिन विधानसभा के पास जलजमाव हुआ. मौसम विभाग ने 14 जिलों में ऑरेंज और समस्तीपुर में रेड अलर्ट जारी किया.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 15 Sep 2026 01:07 PM (IST)
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पटना में करीब 10 दिनों से जारी उमस और गर्मी के बीच मंगलवार (15 सितंबर 2026) को हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी. राजधानी में करीब एक घंटे से लगातार बारिश हो रही है. बारिश के बाद तापमान में राहत महसूस की गई और लोग मौसम का आनंद लेते नजर आए. हालांकि, तेज बारिश ने पटना नगर निगम की तैयारियों की भी पोल खोल दी. विधानसभा के पास सड़कों पर जलजमाव हो गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

मौसम विज्ञान केंद्र, पटना ने सुबह 11:20 बजे पटना समेत 14 जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया. इनमें पटना के अलावा खगड़िया, जहानाबाद, दरभंगा, नालंदा, बेगूसराय, भोजपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा और सारण शामिल हैं. पटना जिले के सभी 23 प्रखंडों में अधिक बारिश की चेतावनी दी गई है.

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समस्तीपुर में 3 घंटे का रेड अलर्ट

समस्तीपुर में दोपहर 12:10 बजे से 3:10 बजे तक रेड अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार जिले के सभी प्रखंडों में मूसलाधार बारिश की पूरी संभावना है. वहीं मुंगेर, मुजफ्फरपुर और लखीसराय में अपेक्षाकृत कम बारिश होने का अनुमान है. पटना और आसपास के जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है.

किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश

बिहार के कई हिस्सों में पहले से बारिश हो रही थी, लेकिन पटना समेत दक्षिण बिहार के कई इलाकों में लगातार बारिश नहीं होने से उमस और गर्मी बनी हुई थी. सोमवार को किशनगंज में सबसे अधिक 75.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. कटिहार, बांका, सुपौल, पूर्णिया और मुंगेर में भी मध्यम बारिश हुई.

बुधवार को पूरे बिहार में बढ़ेगी बारिश

मौसम विभाग ने बुधवार (16 सितंबर 2026) को पूरे बिहार में बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान जताया है. उत्तर बिहार के सभी 19 जिलों और दक्षिण बिहार के पूर्वी हिस्से के पांच जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि पटना समेत दक्षिण बिहार के 14 जिलों में बुधवार को भारी बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन कई इलाकों में कुछ समय के लिए बारिश हो सकती है. गुरुवार को भी राज्य में अधिक बारिश की संभावना बनी हुई है.

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About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
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Published at : 15 Sep 2026 01:07 PM (IST)
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