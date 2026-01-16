आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे समृद्धि यात्रा की शुरुआत, शेड्यूल में आया बदलाव
Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज (16 जनवरी) से बिहार समृद्धि यात्रा शुरू करेंगे. यह यात्रा 26 फरवरी तक चलेगी. शेड्यूल में बदलाव हुआ है और विकास को समृद्धि में बदलने पर फोकस रहेगा.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार यात्रा पहले से काफी चर्चा में रही है. सीएम अपने शासनकाल में अलग-अलग नाम से बिहार की 15 यात्रा कर चुके हैं और आज (16 जनवरी) शुक्रवार से अपनी 16वीं यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसे समृद्धि यात्रा नाम दिया गया है. इसकी शुरुआत आज पश्चिम चंपारण के बेतिया से करने वाले हैं. उनकी यह यात्रा 16 जनवरी से 26 फरवरी तक होगी. बीच में कई बार ब्रेक भी लगाए गए हैं. आज से शुरू हुई यह यात्रा 24 जनवरी तक रेगुलर चलती रहेगी.
हालांकि 18 जनवरी रविवार को नीतीश कुमार यात्रा पर नहीं निकलेंगे. उसके बाद 19 जनवरी से लगातार यात्रा पर रहेंगे, जो 24 जनवरी को वैशाली में यात्रा की समाप्ति के बाद 2 दिन 25 जनवरी और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी तक वह पटना में ही रहेंगे.
यात्रा के पहले से तय है शेड्यूल
मुख्यमंत्री के यात्रा की पूर्व से घोषित शेड्यूल में थोड़ा बदलाव भी आया है. गुरुवार को मुख्यमंत्री सरकार सचिवालय द्वारा जारी किया गया है कि पूर्व में घोषित कार्यक्रम के अनुसार 21 जनवरी को नीतीश सीवान और 22 तारीख को सारण जाने वाले थे. नए शेड्युल के अनुसार अब मुख्यमंत्री 21 जनवरी को सारण, जबकि 22 को सीवान में रहेंगे. उनके शेष कार्यक्रम पहले की तरह रहेंगे. 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती है. पटना में वह माल्यार्पण करने के बाद वैशाली में यात्रा पर निकलेंगे.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की समृद्धि यात्रा के दौरान नि:शुल्क दवा की उपलब्धता, ऊर्जा में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष), ग्रामीण सेतु निर्माण योजना, जीविका समूह, पंचायत सरकार भवन, भूमि विवाद के निपटारे के लिए बैठक, राशन कार्ड से संबंधित प्रतिवेदन, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम के अलावा विधि व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे.
विकास को समृद्धि में बदलने पर रहेगा सरकार का फोकस
इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक प्रगति यात्रा किए थे जिसका मकसद विकास कार्यों की रफ्तार का जायजा लेना था. उसके बाद आज से होने वाले समृद्धि यात्रा में सरकार का फोकस विकास को समृद्धि में बदलने पर रहेगा. माना जा रहा है कि इस यात्रा में आर्थिक विकास, रोजगार, ग्रामीण समृद्धि और बुनियादी ढांचे को लेकर बड़े संदेश दिए जाएंगे. साथ ही सात निश्चय-2, सात निश्चय-3 पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे.
नव स्थापित औद्योगिक इकाइयों का जायजा लेंगे सीएम
आज वह सुबह 11.30 बजे हेलिकॉप्टर द्वारा पटना से बेतिया के कुमारबाग पहुंचेंगे. वे वहां नव स्थापित औद्योगिक इकाइयों का जायजा लेंगे. साथ ही उद्योग विभाग की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे. सीएम उद्यमियों से संवाद भी करेंगे. इसके बाद रमना मैदान में वरीय अधिकारियों के साथ जिलास्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे.
