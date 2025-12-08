समस्तीपुर: असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट गिरफ्तार, शादीशुदा महिला से यौन शोषण के आरोप

समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय उपकारा के असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट आदित्य कुमार को शादीशुदा महिला से यौन शोषण के गंभीर आरोप के मामले में पुलिस ने सोमवार (08 दिसंबर) को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पीड़िता जो दो बच्चों की मां है ने आरोप लगाया है कि उसकी मुलाकात आदित्य कुमार से गया कोर्ट में तलाक की प्रक्रिया के दौरान हुई थी.

पीड़िता का आरोप है कि बातचीत के सिलसिले में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और साल 2022 में आरोपी ने महिला के घर स्थित मंदिर में झूठी शादी कर अपने को पति बताकर संबंध बनाए थे.

करीब 3 साल तक पति-पत्नी की तरह रहे साथ

वहीं आरोप यह भी है कि शादी का भरोसा देकर महिला को गया स्थित असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के सरकारी आवास पर रखा गया, जहां लगभग तीन वर्ष तक वह पति-पत्नी की तरह साथ रहे. इस दौरान आरोपी महिला के बच्चों और परिजनों से भी मिलता-जुलता रहा और परिवारिक तस्वीरें भी खिंचवाईं जिससे महिला को वैवाहिक संबंध को लेकर पूर्ण आस्था हो गई. कुछ समय बाद आदित्य कुमार की पोस्टिंग दलसिंहसराय उपकारा में हो गई जिसके बाद महिला अपने बच्चों के साथ मायके चली गई.

बच्चों समेत महिला को घर से बाहर निकाला

दीपावली के समय आरोपी के बुलावे पर वह दलसिंहसराय पहुंची और सरकारी आवास में रहने लगी लेकिन जल्द ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. पीड़िता के अनुसार 30 नवंबर को उसे आरोपी की एक अन्य युवती से सोशल मीडिया चैट के जरिए नजदीकी की जानकारी मिली. विरोध करने पर सहायक कारा अधीक्षक ने उसके साथ मारपीट की और अगले दिन अपने माता-पिता को बुलाकर भी महिला से गाली-गलौज और हाथापाई की. साथ ही बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया.

पीड़ित महिला ने कई धाराओं में दर्ज कराई प्राथमिकी

पीड़िता ने इसकी सूचना डायल 112 के माध्यम से पुलिस को दी और थाने में आवेदन देकर झूठी शादी, यौन शोषण, मारपीट और जान से मारने की धमकी सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई. महिला ने आवेदन में यह भी कहा है कि आरोपी ने उसे पत्नी का दर्जा देने से साफ इनकार कर दिया और रुपए देकर समझौता करने का दबाव बनाया.

असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट की मां का क्या आरोप?

इधर असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट आदित्य कुमार की मां सरिता देवी ने पलटवार करते हुए पुलिस में दर्ज शिकायत में दावा किया है कि संबंधित महिला पहले से विवाहित है और रुपए की ठगी के मकसद से उनके बेटे को फंसाया जा रहा है. उन्होंने बेटे के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को साजिश बताते हुए महिला पर ब्लैकमेलिंग और बदनाम करने की नीयत से झूठा मामला दर्ज कराने का आरोप लगाया.

पुलिस की जांच तेज

मामले में दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच तेज की और जरूरी साक्ष्य जुटाने के क्रम में सोमवार को असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट आदित्य कुमार को हिरासत में लिया. पूछताछ के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया. जहां से कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया.