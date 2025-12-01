हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: टकराव नहीं, सहयोग चाहिए... नितिन नबीन के बयान ने बढ़ाई राजनीति में नई हलचल

बिहार: टकराव नहीं, सहयोग चाहिए... नितिन नबीन के बयान ने बढ़ाई राजनीति में नई हलचल

Bihar News: बिहार के मंत्री नितिन नबीन ने विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की अपील की. कहा कि जनता ने विकास को प्राथमिकता दी है, इसलिए सभी दलों को मिलकर राज्य के विकास के लिए काम करना चाहिए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 01 Dec 2025 02:08 PM (IST)
बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान देकर राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है. विधानसभा चुनावों के बाद नई सरकार के गठन और सदन की गतिविधियों के बीच नितिन नबीन ने कहा कि अब समय टकराव का नहीं, बल्कि सहयोग का है.

उन्होंने विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जनता ने अपने मतदान के जरिए स्पष्ट संदेश दिया है. अब सभी को मिलकर बिहार के विकास के लिए काम करना चाहिए.

बिहार के कई क्षेत्रों में गति पकड़ेगा विकास- नितिन नबीन

मंत्री नितिन नबीन ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार ने कई क्षेत्रों में विकास की गति पकड़ी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि विकास तब ही संभव है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे को शत्रु नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अभिन्न सहयोगी के रूप में देखें. नबीन ने कहा कि विपक्ष का दायित्व सिर्फ आलोचना करना नहीं, बल्कि रचनात्मक सुझाव देना भी है. अगर विपक्ष सकारात्मक रूप से अपना योगदान देता है, तो राज्य की जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा.

जनता के लिए होगा विकास- नबीन

उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जनता ने साफ दिखा दिया कि वह नारों या विवादों से ज्यादा विकास को महत्व देती है. नितिन नबीन ने कहा कि जनता चाहती है कि सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और उद्योग के स्तर पर तेजी से काम हो. उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार इन सभी मोर्चों पर पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है और आने वाले वर्षों में बिहार विकास के नए आयाम स्थापित करेगा.

विकास की योजनाओं में आएगी तेजी

मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार आने वाले समय में कई नई परियोजनाओं को अमल में लाने की तैयारी कर रही है. विशेषकर ग्रामीण इलाकों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि बिहार एक युवा राज्य है और सरकार का प्रमुख लक्ष्य है कि युवाओं को राज्य में ही बेहतर अवसर मिलें ताकि उनके पलायन को रोका जा सके.

टकराव खत्म कर सहयोग बढ़ाएं

अपने वक्तव्य के अंत में नितिन नबीन ने दोहराया कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सभी दलों को राज्यहित में एक साथ खड़े होने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बहस और मतभेद जरूरी हैं, लेकिन विकास के मुद्दे पर सभी को एक दिशा में चलना होगा. यदि विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाता है, तो बिहार पूरे देश के लिए विकास का मॉडल बन सकता है.

Published at : 01 Dec 2025 02:08 PM (IST)
