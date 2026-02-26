बिहार के बांका से प्यार, धोखे और कत्ल की एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है. रोहतास जिले से तीन महीने पहले लापता हुई शिवानी कुमारी का शव बुधवार (25 फरवरी) को बांका में कटोरिया के जंगल से मिट्टी के नीचे से बरामद हुआ. पुलिस की मैराथन जांच और लंबी जद्दोजहद के बाद हत्या के इस मामले का खुलासा हुआ. वनपाल पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है.

इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत विगत 24 नवंबर 2025 को हुई थी, जब रोहतास जिले के नोखा थाना क्षेत्र के भटोली ग्राम निवासी रमेश राय की बेटी शिवानी अचानक लापता हो गई. परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन जब उसका कहीं कुछ पता नहीं चला तो शिवानी की मां ने अपनी बेटी के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई.

13 जनवरी को आरोपी वनकर्मी की हुई गिरफ्तारी

शक की सुई कटोरिया वन विभाग में कार्यरत वनपाल प्रिंस कुमार पर थी, जिसे मुख्य आरोपी बनाया गया. पिछले तीन महीनों से पुलिस और परिजन साये की तरह एक-दूसरे का साथ देते हुए सुराग तलाश रहे थे. इसी बीच तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने विगत 13 जनवरी को मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

कड़ाई से पूछताछ में आरोपी ने उगले राज!

​जेल की सलाखों के पीछे जब पुलिस ने प्रिंस से कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए. प्रिंस ने कबूल किया कि उसने अपने तीन सहयोगियों के साथ मिलकर शिवानी की हत्या कर दी थी और सबूत मिटाने के लिए उसके शव को बांका के कटोरिया थाना क्षेत्र स्थित महादेवपुर कोदरातरी जंगल में दफन कर दिया था.

आरोपी की निशानदेही पर जंगल में खुदाई

बुधवार (25 फरवरी) को जब रोहतास की नोखा पुलिस टीम आरोपी की निशानदेही पर बांका पहुंची, तो स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में जंगल के उस चिह्नित जगह की खुदाई की गई. भारी मशक्कत के बाद जमीन के अंदर से शिवानी का क्षत-विक्षत और सड़ा-गला शव बरामद हुआ. शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और भारी भीड़ जमा हो गई.

मुख्य आरोपी के साथ 3 मददगार भी गिरफ्तार

पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार के साथ-साथ उन तीन मददगारों को भी दबोच लिया है, जिन्होंने इस हत्याकांड में उसका साथ दिया था. गिरफ्तार आरोपियों में कटोरिया वन विभाग का संवेदक उमेश यादव, जखोड़ निवासी छोटू कुमार और जमुई जिले के महुगाय निवासी आदित्य कुमार शामिल हैं.

शिवानी से प्रिंस कुमार का चल रहा था प्रेम प्रसंग!

पुलिस के अनुसार वनपाल प्रिंस कुमार राय का शिवानी से प्रेम प्रसंग था और वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की पक्ष की ओर से शादी से इंकार करने के बाद उसने साथियों के सहयोग से शिवानी का अपहरण कर गोली मारकर हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को जंगल में दफन कर दिया, जिसे पुलिस ने बुधवार को बरामद कर लिया है.

उधर, बेलहर एसडीपीओ रविंद्र मोहन प्रसाद के नेतृत्व में चली इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका सदर अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल पुलिस हत्या के सटीक कारणों और अन्य संभावित पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है.