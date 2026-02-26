हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहाररोहतास की बेटी का बांका के जंगलों में मिला शव, 3 महीने से थी लापता, वनपाल ने रची थी हत्या की साजिश

रोहतास की बेटी का बांका के जंगलों में मिला शव, 3 महीने से थी लापता, वनपाल ने रची थी हत्या की साजिश

Rohtas News In Hindi: रोहतास जिले के नोखा थाना क्षेत्र के भटोली ग्राम निवासी रमेश राय की बेटी शिवानी अचानक लापता हो गई थी. बांका में कटोरिया के जंगल से मिट्टी के नीचे से युवती का शव मिला.

By : कुमुद रंजन राव, बांका | Edited By: अजीत | Updated at : 26 Feb 2026 11:19 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के बांका से प्यार, धोखे और कत्ल की एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है. रोहतास जिले से तीन महीने पहले लापता हुई शिवानी कुमारी का शव बुधवार (25 फरवरी) को बांका में कटोरिया के जंगल से मिट्टी के नीचे से बरामद हुआ. पुलिस की मैराथन जांच और लंबी जद्दोजहद के बाद हत्या के इस मामले का खुलासा हुआ. वनपाल पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है.

इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत विगत 24 नवंबर 2025 को हुई थी, जब रोहतास जिले के नोखा थाना क्षेत्र के भटोली ग्राम निवासी रमेश राय की बेटी शिवानी अचानक लापता हो गई. परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन जब उसका कहीं कुछ पता नहीं चला तो शिवानी की मां ने अपनी बेटी के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई.

13 जनवरी को आरोपी वनकर्मी की हुई गिरफ्तारी

शक की सुई कटोरिया वन विभाग में कार्यरत वनपाल प्रिंस कुमार पर थी, जिसे मुख्य आरोपी बनाया गया. पिछले तीन महीनों से पुलिस और परिजन साये की तरह एक-दूसरे का साथ देते हुए सुराग तलाश रहे थे. इसी बीच तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने विगत 13 जनवरी को मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

कड़ाई से पूछताछ में आरोपी ने उगले राज!

​जेल की सलाखों के पीछे जब पुलिस ने प्रिंस से कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए. प्रिंस ने कबूल किया कि उसने अपने तीन सहयोगियों के साथ मिलकर शिवानी की हत्या कर दी थी और सबूत मिटाने के लिए उसके शव को बांका के कटोरिया थाना क्षेत्र स्थित महादेवपुर कोदरातरी जंगल में दफन कर दिया था.

आरोपी की निशानदेही पर जंगल में खुदाई

बुधवार (25 फरवरी) को जब रोहतास की नोखा पुलिस टीम आरोपी की निशानदेही पर बांका पहुंची, तो स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में जंगल के उस चिह्नित जगह की खुदाई की गई. भारी मशक्कत के बाद जमीन के अंदर से शिवानी का क्षत-विक्षत और सड़ा-गला शव बरामद हुआ. शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और भारी भीड़ जमा हो गई.

मुख्य आरोपी के साथ 3 मददगार भी गिरफ्तार

पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार के साथ-साथ उन तीन मददगारों को भी दबोच लिया है, जिन्होंने इस हत्याकांड में उसका साथ दिया था. गिरफ्तार आरोपियों में कटोरिया वन विभाग का संवेदक उमेश यादव, जखोड़ निवासी छोटू कुमार और जमुई जिले के महुगाय निवासी आदित्य कुमार शामिल हैं.

शिवानी से प्रिंस कुमार का चल रहा था प्रेम प्रसंग!

पुलिस के अनुसार वनपाल प्रिंस कुमार राय का शिवानी से प्रेम प्रसंग था और वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की पक्ष की ओर से शादी से इंकार करने के बाद उसने साथियों के सहयोग से शिवानी का अपहरण कर गोली मारकर हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को जंगल में दफन कर दिया, जिसे पुलिस ने बुधवार को बरामद कर लिया है.

उधर, बेलहर एसडीपीओ रविंद्र मोहन प्रसाद के नेतृत्व में चली इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका सदर अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल पुलिस हत्या के सटीक कारणों और अन्य संभावित पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है.

और पढ़ें
Published at : 26 Feb 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
Bihar Police Rohtas Banka News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
रोहतास की बेटी का बांका के जंगलों में मिला शव, 3 महीने से थी लापता, वनपाल ने रची थी हत्या की साजिश
रोहतास की बेटी का बांका के जंगलों में मिला शव, 3 महीने से थी लापता, वनपाल ने रची थी हत्या की साजिश
बिहार
Bihar News: 'हिंदू-मुसलमान का...', खुले में मांस की बिक्री पर रोक के बाद भड़के मुकेश सहनी
बिहार: 'हिंदू-मुसलमान का...', खुले में मांस की बिक्री पर रोक के बाद भड़के मुकेश सहनी
बिहार
Bihar News: बच्चा चोरी की अफवाहों पर बिहार पुलिस सख्त, ADG बोले- 'दो दिन में...'
Bihar News: बच्चा चोरी की अफवाहों पर बिहार पुलिस सख्त, ADG बोले- 'दो दिन में...'
बिहार
बिहार विधानसभा बजट सत्र: सत्तापक्ष के विधायकों ने ही सरकार को घेरा, उठाया भ्रष्टाचार का मुद्दा
बिहार विधानसभा बजट सत्र: सत्तापक्ष के विधायकों ने ही सरकार को घेरा, उठाया भ्रष्टाचार का मुद्दा
Advertisement

वीडियोज

Shimla News: दिल्ली ले जाने से पहले आरोपियों का पुलिस ने क्यों कराया चेकअप? | AI Summit | Breaking
Psycho Saiyaan रिव्यू: Tejasswi Prakash का जबरदस्त अभिनय, Ravi Kishan ने लगाई आग
Shimla News: शिमला से पकड़े गए आरोपियों का Ambala में कराया मेडिकल | AI Summit | Breaking
PM Modi In Israel : पीएम मोदी के तीन शब्द सुन इजरायली संसद तालियों से क्यों गूंज उठा? | Netanyahu
PM Modi In Israel : इजरायली संसद में पीएम मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल | Netanyahu | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीय यूट्यूबर ने कुवैत में अपनी मां को भेजा I LOVE U का मैसेज, फिर कर ली खुदकुशी
भारतीय यूट्यूबर ने कुवैत में अपनी मां को भेजा I LOVE U का मैसेज, फिर कर ली खुदकुशी
बिहार
Bihar News: 'हिंदू-मुसलमान का...', खुले में मांस की बिक्री पर रोक के बाद भड़के मुकेश सहनी
बिहार: 'हिंदू-मुसलमान का...', खुले में मांस की बिक्री पर रोक के बाद भड़के मुकेश सहनी
विश्व
PM Modi Israel Visit: एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
‘वो बहुत अच्छे इंसान हैं', स्मृति मंधाना को धोखा देने के आरोपों के बीच डेजी शाह ने की पलाश मुच्छल की तारीफ
‘वो बहुत अच्छे इंसान हैं', स्मृति को धोखा देने के आरोपों के बीच डेजी शाह ने की पलाश मुच्छल की तारीफ
इंडिया
दुनिया के नंबर 1 नेता बने PM मोदी! ट्रंप से लेकर पुतिन तक कोई नहीं आसपास, जानें कौन सा बना डाला रिकॉर्ड
दुनिया के नंबर 1 नेता बने PM मोदी! ट्रंप से लेकर पुतिन तक कोई नहीं आसपास, जानें कौन सा बना डाला रिकॉर्ड
हेल्थ
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
जनरल नॉलेज
शराब पीने के बाद क्यों होता है हैंगओवर, जानिए क्या कहता है साइंस?
शराब पीने के बाद क्यों होता है हैंगओवर, जानिए क्या कहता है साइंस?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget