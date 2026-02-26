हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
VIROSH की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें हुईं वायरल, रश्मिका मंदाना के निकनेम का हुआ खुलासा

VIROSH Wedding:विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना कुछ ही देर में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. इससे पहले उनकी हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Feb 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की रस्में उदयपुर में शुरू हो चुकी हैं. कुछ ही देर में ये कपल पति-पत्नी बनने वाले हैं. इससे पहले उनकी हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है. कपल की शादी से पहले लड़के और लड़की वालों के बीच विरोश प्रीमियर लीग मैच हुआ था.

इसके अलावा बुधवार की शाम को इनके संगीत सेरेमनी का आयोजन किया गया था. इस सेरेमनी में विजय दे दोस्तों ने शानदार परफॉर्मेंस तो दी है. दूसरी तरफ विजय की मां ने अपनी होने वाली बहू को पुश्तैनी चूड़ियां भी दीं.

इसी बीच विजय और रश्मिका ने अपने इंस्टाग्राम पर हल्दी सेरेमनी से जुड़ी दो तस्वीरें भी शेयर कीं. इन तस्वीरों में से एक में डेकोरेशन नजर आ रहा है. वहीं, दूसरी तस्वीर में विजय और रूशी लिखा हुआ दिख रहा है. दूसरी तस्वीर में एक बड़े टब में 2 चेयर रखी हुई है और उसे गुलाब से भरा गया है.


दो रिवाजों से होगी कपल की शादी

वहीं, फूलों की टोकरी भी साइड में रखी हुई है. इन तस्वीरों के जरिए कपल के हल्दी सेरेमनी की झलक तो देखने को मिली ही. साथ ही रश्मिका के निकनेम का भी खुलासा हो गया. मालूम हो रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी दो रीति-रिवाजों से होने वाली है.


रश्मिका और विजय की शादी में सिर्फ उनके परिवार के लोग और करीबी दोस्त ही शामिल होने वाले हैं. कपल के वेडिंग वेन्यू पर कड़ी सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है. इतना ही नहीं रश्मिका और विजय ने अपनी शादी में नो फोन पॉलिसी अपनाई है.

कपल के वेडिंग वेन्यू पर प्राइवेट बाउंसर्स की व्यवस्था की गई है. साथ ही वेन्यू के पास ड्रोन्स का इस्तेमाल होने से मना किया गया है. मालूम हो रश्मिका और विजय एक-दूसरे को कई सालों से डेट कर रहे हैं. लेकिन, उन्होंने शादी से महज कुछ दिनों पहले ही अपने रिश्ते को कंफर्म किया है.

ये भी पढ़ें:-ओटीटी पर रिलीज हुई धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस', जानें कहां फ्री में देख सकते हैं ये वॉर ड्रामा

 

 

Published at : 26 Feb 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Vijay Deverakonda RASHMIKA MANDANA VIROSH Wedding
और पढ़ें
VIROSH की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें हुईं वायरल, रश्मिका मंदाना के निकनेम का हुआ खुलासा
VIROSH की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें हुईं वायरल, रश्मिका मंदाना के निकनेम का हुआ खुलासा
