VIROSH की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें हुईं वायरल, रश्मिका मंदाना के निकनेम का हुआ खुलासा

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की रस्में उदयपुर में शुरू हो चुकी हैं. कुछ ही देर में ये कपल पति-पत्नी बनने वाले हैं. इससे पहले उनकी हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है. कपल की शादी से पहले लड़के और लड़की वालों के बीच विरोश प्रीमियर लीग मैच हुआ था.

इसके अलावा बुधवार की शाम को इनके संगीत सेरेमनी का आयोजन किया गया था. इस सेरेमनी में विजय दे दोस्तों ने शानदार परफॉर्मेंस तो दी है. दूसरी तरफ विजय की मां ने अपनी होने वाली बहू को पुश्तैनी चूड़ियां भी दीं.

इसी बीच विजय और रश्मिका ने अपने इंस्टाग्राम पर हल्दी सेरेमनी से जुड़ी दो तस्वीरें भी शेयर कीं. इन तस्वीरों में से एक में डेकोरेशन नजर आ रहा है. वहीं, दूसरी तस्वीर में विजय और रूशी लिखा हुआ दिख रहा है. दूसरी तस्वीर में एक बड़े टब में 2 चेयर रखी हुई है और उसे गुलाब से भरा गया है.







दो रिवाजों से होगी कपल की शादी

वहीं, फूलों की टोकरी भी साइड में रखी हुई है. इन तस्वीरों के जरिए कपल के हल्दी सेरेमनी की झलक तो देखने को मिली ही. साथ ही रश्मिका के निकनेम का भी खुलासा हो गया. मालूम हो रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी दो रीति-रिवाजों से होने वाली है.







रश्मिका और विजय की शादी में सिर्फ उनके परिवार के लोग और करीबी दोस्त ही शामिल होने वाले हैं. कपल के वेडिंग वेन्यू पर कड़ी सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है. इतना ही नहीं रश्मिका और विजय ने अपनी शादी में नो फोन पॉलिसी अपनाई है.

कपल के वेडिंग वेन्यू पर प्राइवेट बाउंसर्स की व्यवस्था की गई है. साथ ही वेन्यू के पास ड्रोन्स का इस्तेमाल होने से मना किया गया है. मालूम हो रश्मिका और विजय एक-दूसरे को कई सालों से डेट कर रहे हैं. लेकिन, उन्होंने शादी से महज कुछ दिनों पहले ही अपने रिश्ते को कंफर्म किया है.

