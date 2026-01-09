बिहार: भोजपुर में एक करोड़ की विदेशी शराब जब्त, ट्रक से हो रही थी सप्लाई, तस्कर गिरफ्तार

भोजपुर जिले में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. शुक्रवार (09 जनवरी, 2026) को संयुक्त कार्रवाई में एक 12 चक्का ट्रक से लगभग एक करोड़ रुपये की विदेशी शराब बरामद की गई. साथ ही एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

दरअसल भोजपुर के डीएम तनय सुल्तानिया के निर्देश पर जिले में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में शुक्रवार (09 जनवरी, 2026) को सहायक आयुक्त मद्य निषेध, भोजपुर (आरा) को गुप्त सूचना मिली कि पंजाब से एक ट्रक में भारी मात्रा में विदेशी शराब मुजफ्फरपुर की ओर ले जाई जा रही है. सूचना के आधार पर निरीक्षक अनिल कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया.

आलू के बोरों के नीचे रखी गई थी शराब

मद्य निषेध इकाई पटना के सहयोग से बिहियां चौक के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया. जांच के दौरान एक 12 चक्का ट्रक (निबंधन संख्या BR05GB-4421) को रोका गया. ट्रक में रखे सड़े-गले आलू के बोरों के नीचे छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई. टीम ने शराब सप्लाई करने वाले तस्कर विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया. वह बाड़मेर (राजस्थान) का रहने वाला है.

जब्त की गई शराब की बोतलें अलग-अलग कंपनियों की हैं. इसकी मात्रा लगभग 8,244 लीटर है. सभी बोतलों पर 'फॉर सेल इन पंजाब' लिखा था. कार्रवाई में सहायक आयुक्त मद्य निषेध भोजपुर के साथ निरीक्षक अनिल कुमार, सहायक अवर निरीक्षक मदन लाल यादव, सहायक अवर निरीक्षक धीरज कुमार एवं सशस्त्र बल शामिल थे. जब्त शराब का बाजार मूल्य लगभग एक करोड़ रुपये आंका गया है. गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया जारी है. मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा.

