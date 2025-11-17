हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार की नई सरकार शराबबंदी पर ले सकती है ये फैसला! कैबिनेट की पहली बैठक पर भी सबकी नजर

बिहार की नई सरकार शराबबंदी पर ले सकती है ये फैसला! कैबिनेट की पहली बैठक पर भी सबकी नजर

Bihar को 20 नवंबर के दिन नई सरकार मिल सकती है. नई सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा, अभी तक इस पर संशय है. नाम नीतीश कुमार चल रहा है लेकिन सियासत की नियति क्या है, यह अगले दो दिन में पता चल सकेगा.

By : राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 17 Nov 2025 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार चुनाव के नतीजों के बाद अब राज्य में बड़े बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं. सियासी गलियारों से लेकर सड़क की गलियों तक बड़े अहम बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. माना जा रहा है कि नई सरकार आने के बाद शराब बंदी के कानून और नियमों की समीक्षा के साथ ही राज्य की कमाई बढ़ाने एवं कल्याणकारी स्कीमों पर जोर दिया जा सकता है. सभी की नजर नई सरकार की पहली कैबिनेट के फैसले के साथ-साथ राष्ट्रीय जनता दल के भीतर मची कलह पर भी है.

आइए हम आपको बताते हैं कि राज्य में नई सरकार के गठन के बाद क्या-क्या बदल सकता है?

1-शराबबंदी की समीक्षा!
दावा किया जा रहा है कि राज्य में नई सरकार आने के बाद शराबबंदी के नियम और कानूनों की समीक्षा हो सकती है. जानकारों की मानें तो राज्य सरकार कुछ अन्य राज्यों में लागू शराबबंदी के कानूनों और नियमों का अध्ययन करते हुए राज्य में कुछ ढील दी जा सकती है.

2- चिराग, डिप्टी सीएम के लिए करेंगे दावेदारी?
पिछली सरकार में बीजेपी की ओर से दो डिप्टी सीएम थे. हालांकि अब माना जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, अपनी पार्टी के लिए उप मुख्यमंत्री का पद मांग सकते हैं. हालांकि बीते दिनों एक प्रेस वार्ता में जब उनसे इस संदर्भ में प्रश्न किया गया था तो उन्होंने कहा था कि सरकार में पार्टी की भूमिका क्या होगी, अभी इस पर चर्चा नहीं हुई है.

3- पहली कैबिनेट में क्या फैसला होगा?
एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि नई सरकार के गठन के बाद पहला फैसला क्या लिया जाएगा. हालांकि संभावना जताई जा रही है कि जिस तरह से महिलाओं और युवाओं को वोट एनडीए को मिला है ऐसे में नौकरी या रोजगार या कोई वेलफेयर स्कीम का ऐलान किया जा सकता है. संभावना है कि किसानों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले हों.

4- बिहार सरकार कमाई कैसे बढ़ा सकती है?
बिहार सरकार अपनी कमाई बढ़ाने के लिए शराबबंदी कानून की समीक्षा के अलावा राज्य में निवेशकों को आमंत्रित करने पर जोर देगा.  बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि इस सरकार में  बिहारी गौरवान्वित होगा. निवेशक बिहार आएंगे.

5- लालू परिवार में झगड़ा बढ़ने के आसार
यूं तो नई सरकार के गठन का लालू यादव के परिवार में मची कलह से कोई सीधा वास्ता तो नहीं है लेकिन राज्य में राजद की हार ने अंदरूनी क्लेश को बाहर ला खड़ा कर दिया है. बहनों ने भाई तेजस्वी और अन्य का साथ छोड़ दिया है. माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कलह और ज्यादा बढ़ेगी जिसका असर राजद और उसके शीर्ष नेतृत्व के मनोबल पर भी पड़ सकता है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर, abp लाइव में कार्यरत हैं. राजनीति और समकालीन विषयों में रुचि है. इससे पहले राहुल, न्यूज़ 18 हिन्दी, वन इंडिया हिन्दी और अमर उजाला में विभिन्न पदों पर सेवाएं दे चुके हैं. देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई कर चुके राहुल ने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के अनुषांगिक महाविद्यालय- ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज से बी.कॉम किया है. केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग बस्ती से इंटरमीडिएट करने वाले राहुल ने गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया है.
Read
Published at : 17 Nov 2025 02:45 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar BJP Jdu BIhar Politics BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh फिर जल उठा... Sheikh Hasina पर फैसले के इंतजार में फूटे बम, भड़की हिंसा | ABPLIVE
हक, यामी गौतम, इमरान हाशमी, इनसाइड बीटीएस स्कूप, डायरेक्टर्स विजन और अधिक फीट सुपर्ण एस वर्मा
Saudi Arabia हादसे में सिर्फ एक SURVIVOR | ABPLIVE
लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेलीविजन
Bigg Boss 19: फैमिली वीक में गौरव खन्ना को सपोर्ट करने पहुंचेंगी पत्नी आकांक्षा, फरहाना भट्ट और अमाल को देंगी करारा जवाब
बिग बॉस 19 में गौरव को सपोर्ट करने पहुंचेंगी पत्नी आकांक्षा, फरहाना-अमाल को देंगी करारा जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
AFCAT 1 2026: इंडियन एयरफोर्स ने शुरू की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, युवाओं में दिखा जोश
इंडियन एयरफोर्स ने शुरू की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, युवाओं में दिखा जोश
यूटिलिटी
पैसा निकालते वक्त मशीन में ही फंस गया ATM कार्ड तो न हों परेशान, सबसे पहले करें ये काम
पैसा निकालते वक्त मशीन में ही फंस गया ATM कार्ड तो न हों परेशान, सबसे पहले करें ये काम
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
Embed widget