बिहार की नई सरकार शराबबंदी पर ले सकती है ये फैसला! कैबिनेट की पहली बैठक पर भी सबकी नजर

बिहार चुनाव के नतीजों के बाद अब राज्य में बड़े बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं. सियासी गलियारों से लेकर सड़क की गलियों तक बड़े अहम बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. माना जा रहा है कि नई सरकार आने के बाद शराब बंदी के कानून और नियमों की समीक्षा के साथ ही राज्य की कमाई बढ़ाने एवं कल्याणकारी स्कीमों पर जोर दिया जा सकता है. सभी की नजर नई सरकार की पहली कैबिनेट के फैसले के साथ-साथ राष्ट्रीय जनता दल के भीतर मची कलह पर भी है.

आइए हम आपको बताते हैं कि राज्य में नई सरकार के गठन के बाद क्या-क्या बदल सकता है?

1-शराबबंदी की समीक्षा!

दावा किया जा रहा है कि राज्य में नई सरकार आने के बाद शराबबंदी के नियम और कानूनों की समीक्षा हो सकती है. जानकारों की मानें तो राज्य सरकार कुछ अन्य राज्यों में लागू शराबबंदी के कानूनों और नियमों का अध्ययन करते हुए राज्य में कुछ ढील दी जा सकती है.

2- चिराग, डिप्टी सीएम के लिए करेंगे दावेदारी?

पिछली सरकार में बीजेपी की ओर से दो डिप्टी सीएम थे. हालांकि अब माना जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, अपनी पार्टी के लिए उप मुख्यमंत्री का पद मांग सकते हैं. हालांकि बीते दिनों एक प्रेस वार्ता में जब उनसे इस संदर्भ में प्रश्न किया गया था तो उन्होंने कहा था कि सरकार में पार्टी की भूमिका क्या होगी, अभी इस पर चर्चा नहीं हुई है.

3- पहली कैबिनेट में क्या फैसला होगा?

एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि नई सरकार के गठन के बाद पहला फैसला क्या लिया जाएगा. हालांकि संभावना जताई जा रही है कि जिस तरह से महिलाओं और युवाओं को वोट एनडीए को मिला है ऐसे में नौकरी या रोजगार या कोई वेलफेयर स्कीम का ऐलान किया जा सकता है. संभावना है कि किसानों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले हों.

4- बिहार सरकार कमाई कैसे बढ़ा सकती है?

बिहार सरकार अपनी कमाई बढ़ाने के लिए शराबबंदी कानून की समीक्षा के अलावा राज्य में निवेशकों को आमंत्रित करने पर जोर देगा. बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि इस सरकार में बिहारी गौरवान्वित होगा. निवेशक बिहार आएंगे.

5- लालू परिवार में झगड़ा बढ़ने के आसार

यूं तो नई सरकार के गठन का लालू यादव के परिवार में मची कलह से कोई सीधा वास्ता तो नहीं है लेकिन राज्य में राजद की हार ने अंदरूनी क्लेश को बाहर ला खड़ा कर दिया है. बहनों ने भाई तेजस्वी और अन्य का साथ छोड़ दिया है. माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कलह और ज्यादा बढ़ेगी जिसका असर राजद और उसके शीर्ष नेतृत्व के मनोबल पर भी पड़ सकता है.