Bihar Govt Floor Test Live: तेजस्वी यादव ने सदन में सम्राट चौधरी को दी नसीहत, 'आपने जो पगड़ी उतारकर…'
Bihar Samrat Choudhary Govt Floor Test Live: सरकार को लेकर संकट नहीं है. एनडीए के पास बहुमत है. सम्राट चौधरी के पास BJP, JDU, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम और RLM के 201 विधायकों का समर्थन है.
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नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के इस्तीफे के बाद बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है. बीजेपी के सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है. आज (शुक्रवार) सम्राट चौधरी विश्वासमत प्रस्ताव (Bihar Floor Test) पेश करेंगे. सदन में बहुमत साबित करेंगे. हालांकि सरकार को लेकर संकट नहीं है. एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है. कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. यह सिर्फ एक प्रक्रिया भर ही है.
एनडीए (NDA) के पास 201 विधायकों की संख्या
सीएम सम्राट चौधरी के पास बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 201 विधायकों का समर्थन है. बता दें कि बिहार में 243 सीटें हैं. एनडीए के पास सदन में दो तिहाई बहुमत से भी ऊपर का नंबर है. सदन में 242 विधायक ही हैं क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा सांसद बनने के बाद विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था. वे पटना की बांकीपुर सीट से विधायक थे.
14 अप्रैल को नीतीश कुमार ने दिया था इस्तीफा
बिहार में 15 अप्रैल को एनडीए की नई सरकार बनी थी. सम्राट चौधरी सीएम बने थे तो उनके अलावा जेडीयू से विजय चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव को उपमुख्यमंत्री बनाया गया था. एक दिन पहले 14 अप्रैल को नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दिया था.
विपक्ष के विधायकों के संख्या इस बार गिनने भर
जानकारी हो कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस सहित महागठबंधन में शामिल अन्य दलों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. यही कारण है कि आज (शुक्रवार) के फ्लोर टेस्ट में एनडीए को किसी तरह की टेंशन नहीं है. आरजेडी के पास जहां सिर्फ 25 विधायक हैं तो वहीं कांग्रेस के पास महज छह विधायकों की संख्या है. सीपीआईएमएल के दो, सीपीआईएम और आईआईपी के एक-एक विधायक हैं. यानी कहा जा सकता है कि इस बार विपक्ष के पास गिनने भर के ही विधायक हैं.
Samrat Choudhary Floor Test: तेजस्वी ने दी पगड़ी संभालकर रखने की नसीहत
सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है. तेजस्वी यादव बोल रहे हैं. उन्होंने नए सीएम सम्राट चौधरी को कहा कि आपने जो पगड़ी उतारकर कहीं भी रखी है तो उसको संभाल कर रखिएगा. विजय सिन्हा की उस पर नजर है.
Samrat Choudhary Floor Test: विधानसभा पहुंचे सम्राट चौधरी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विधानसभा पहुंच गए हैं. पोर्टिको में एनडीए के विधायकों ने उनका स्वागत किया. कुछ देर में विश्वासमत पेश किया जाएगा. एनडीए के लगभग विधायक पहुंच गए हैं. सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है.
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Source: IOCL