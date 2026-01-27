NEET छात्रा मौत मामला: रेप की पुष्टि, शंभू हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन का भी लिया गया DNA सैंपल

बिहार में नीट छात्रा की मौत के मामले में जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है. सूत्रों के मुताबिक, शंभु हॉस्टल के बिल्डिंग मालिक मनीष रंजन का डीएनए सैंपल लिया गया है. मनीष रंजन फिलहाल पटना के बेऊर जेल में बंद है. जहां जेल के अंदर ही उसका डीएनए सैंपल लिया गया.

बताया जा रहा है कि 14 जनवरी को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (PMCH) की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मनीष रंजन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के प्राइवेट पार्ट में चोट का जिक्र किया गया था. रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि यौन हिंसा की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है.

छात्रा हत्याकांड में फॉरेंसिक रिपोर्ट ने किया खुलासा

सूत्रों के अनुसार, नीट छात्रा की मौत के मामले में जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट एसआईटी (SIT) को सौंप दी है. फॉरेंसिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, छात्रा के अंडरगारमेंट में मेल स्पर्म की पुष्टि हुई है. इसके बाद यह आशंका और मजबूत हो गई है कि छात्रा के साथ यौन हिंसा हुई थी.

डीएनए सैंपल का मिलान अब एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) द्वारा तैयार की गई डीएनए प्रोफाइल से किया जाएगा. छात्रा के कपड़ों पर मिले सीमेन से डीएनए प्रोफाइल तैयार की जा रही है. माना जा रहा है कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद मामले में कई अहम राज खुल सकते हैं.

घटना के पहले दिन से परिजन रेप का लगा रहे थे आरोप

जानकारी के अनुसार, परिजन शुरू से ही छात्रा के साथ रेप और हत्या का आरोप लगाते आ रहे हैं. पुलिस ने साफ किया है कि आगे जांच के दौरान जो भी व्यक्ति संदिग्ध पाया जाएगा. उसका भी डीएनए सैंपल लिया जाएगा और एफएसएल रिपोर्ट से उसका मिलान कराया जाएगा.

पुलिस और जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि डीएनए रिपोर्ट से इस मामले में बड़ी सफलता मिलेगी. साथ ही दोषियों की पहचान कर उन्हें कानून के दायरे में लाया जा सकेगा.

