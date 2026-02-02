सांसद पप्पू यादव का पाकिस्तान को 'तमाचा', T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने पर कह दी ये बड़ी बात

15 फरवरी (2026) को भारत-पाकिस्तान के बीच टी-20 वर्ल्ड कप मैच नहीं होगा. पाकिस्तान की ओर से फैसला लिया गया है. इस पर बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. एबीपी न्यूज़ से बातचीत में पप्पू यादव ने यह कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेले यह भारत की कृपा है.

सांसद पप्पू यादव ने कहा, "पाकिस्तान अपने छोटे विचारों से दिखा देता है कि उसकी कोई औकात नहीं है... हैसियत नहीं है. खेल तो विराट है. भारत के खेल के बगैर क्रिकेट का क्या महत्व है? मैं मानता हूं कि हमने ईरान से अच्छी दोस्ती नहीं रखी, वियतनाम से नहीं रखी, ताइवान से नहीं रखी, श्रीलंका… बांग्लादेश से नहीं रखी, हमारी गलती हो सकती है... लेकिन कोई हमें आंख दिखाए क्रिकेट के बारे… अरे भारत पाकिस्तान के साथ खेल रहा है ये भारत की कृपा है."

इस सवाल पर कि एक तरह से वे (पाकिस्तान) बांग्लादेश का समर्थन कर रहे हैं. इस पर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश का कितना अच्छा दोस्त है ये दुनिया को पता है. बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों दो किनारे पर हैं.

खेल में नहीं आनी चाहिए राजनीति: पप्पू यादव

उधर न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत में सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पाकिस्तान की क्या औकात है कि वो भारत को आंख दिखाए? अब क्रिकेट के मामले में भी दिखाएंगे? भारत क्रिकेट का विजेता है. क्रिकेट से भारत को निकाल दीजिए तो दिलचस्पी ही खत्म हो जाएगी. खेल में हिंदुस्तान-पाकिस्तान की राजनीति नहीं आनी चाहिए.

पप्पू यादव के अलावा बीजेपी, जेडीयू और अन्य दल के नेताओं ने भी पाकिस्तान की ओर से लिए गए इस फैसले पर आपत्ति जताई गई है. हालांकि राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि पाकिस्तान का जो फैसला है वो यह भारत के खेल मंत्री और बीसीसीआई के मुंह पर तमाचा है. जब हमें फैसला लेना था तब मैच खेला और अब यह हमारा बॉयकॉट कर रहे हैं.

