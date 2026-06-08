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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना: ज्ञान बिंदु कोचिंग के टीचर ने पुलिस की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल, खान सर की गिरफ्तारी की मांग

पटना: ज्ञान बिंदु कोचिंग के टीचर ने पुलिस की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल, खान सर की गिरफ्तारी की मांग

Khan Sir News: ज्ञान बिंदु कोचिंग के एक शिक्षक ने सवाल उठाते हुए कहा कि रौशन आनंद की गिरफ्तारी पर पुलिस ने जिस प्रकार की तत्परता दिखाई, उसी तरह की तत्परता खान सर को लेकर क्यों नहीं दिखा रही है?

By : शशांक कुमार | Updated at : 08 Jun 2026 09:59 AM (IST)
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बिहार की राजधानी पटना में कोचिंग सेंटर संचालक फैजल खान उर्फ खान सर और रौशन आनंद से जुड़ा मामला गरमाया हुआ है. इस बीच ज्ञान बिंदु कोचिंग के टीचर वरुण ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं और खान सर की गिरफ्तारी की मांग की है. उन्होंने पूछा कि फैसल खान की गिरफ्तारी अबतक क्यों नहीं हुई? BNS की गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है. 

उन्होंने कहा कि रौशन आनंद की गिरफ्तारी पर पुलिस ने जिस प्रकार की तत्परता दिखाई उसी तरह की तत्परता खान सर को लेकर क्यों नहीं दिखा रही है? 4 जून को FIR दर्ज की जाती है और उसके बाद भी वह अपनी क्लास ले रहे हैं. 

'खान सर गिरफ्तार नहीं हुए तो करेंगे आमरण अनशन'

ज्ञान बिंदु कोचिंग के टीचर ने आगे कहा, ''रौशन सर की कही संलिप्तता नहीं है और फिर भी आपने उनको गिरफ्तार कर रखा है और जिस व्यक्ति के ऊपर प्रत्यक्ष FIR हो रखा है, आज वह व्यक्ति आराम से अपना जीवन जी रहा है तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए. अगर ये गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हम आमरण अनशन करेंगे.'' 

रौशन सर को जल्द से जल्द बेल देने की मांग

ज्ञान बिंदु के शिक्षक ने आगे कहा, ''कोर्ट से ये अपील है कि रौशन सर को जल्द से जल्द बेल मिले और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को आदेश दिया जाए. रौशन आनंद निर्दोष हैं. उनको साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की गई है. फैसल खान के कहने पर, उनके आदेश पर उनके गार्ड ने फायरिंग की थी. यह बेहद गंभीर मामला है. वो लगातार बयान बदलते रहे. उन्होंने पुलिस प्रशासन और जनता को गुमराह किया.'' बता दें ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद की जमानत याचिका पर आज (08 जून) सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी.

Khan Sir News: 'फर्श से पहुंचे अर्श तक और अब...', विवादों में घिरे 'खान सर' का पूरा सफर जानिए

Published at : 08 Jun 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
Patna Police Khan Sir BIHAR NEWS Raushan Anand Gyan Bindu
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