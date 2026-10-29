करवा चौथ 2026: पटना से गया तक, जानें किस जिले में कितने बजे निकलेगा चांद?

करवा चौथ 2026 का पावन पर्व इस साल (गुरुवार) 29 अक्टूबर 2026 को मनाया जाएगा. हर साल महिलाओं के मन में यही सवाल रहता है कि करवा चौथ का चांद आखिर कब तक निकलेगा? आपको बता दें कि बिहार के पटना में इस साल चंद्रोदय का समय रात 7 बजकर 52 मिनट का बताया गया है. इस समय तक आपको बिहार में करवा चौथ का चांद नजर आएगा. हालांकि बिहार के अलग-अलग जिलों में चंद्रमा निकलने के समय के तोड़ा अंतर हो सकता है.

रात 8:17 मिनट पर है चंद्रमा निकलने का समय

हिंदू पंचांग के मुताबिक, करवा चौथ का यह त्योहार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. इस साल यह चतुर्थी तिथि 29 अक्टूबर को 1 बजकर 06 मिनट पर शुरू होगी और 29 अक्टूबर को रात 10 बजकर 9 मिनट तक रहेगी. वहीं पूजा करने का समय गुरुवार को शाम 05:38 बजे से शुरू होकर शाम 06:56 बजे तक रहेगा. पंचाग के अनुसार चंद्रमा निकलने का समय रात 8 बजकर 17 मिनट का है, मगर कई शहरों में समय में थोड़ा बदलाव भी हो सकता है.

बताया जा रहा है कि इस साल बारिश और तूफान के चलते कई जगहों पर बादल छाने, बारिश होने या मौसम में बदलाव की संभावना है. इसके चलते कहीं-कहीं चंद्रमा के दर्शन के लिए इंतजार भी करना पड़ सकता है.

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बिहार के अलग-अलग जिलों में इस समय निकलेगा चंद्रमा-

पटना- रात 7:52 बजे

गया: रात 7:51 बजे

मुजफ्फरपुर: रात 7:47 बजे

भागलपुर: रात 7:44 बजे

पूर्णिया: रात 7:40 बजे

दरभंगा: रात 7:46 बजे

आरा: रात 7:52 बजे

करवा चौथ की पूजा करने का शुभ मुहूर्त गुरुवार को शाम 05:38 बजे से शुरू होकर शाम 06:56 बजे तक का है. इस समय महिलाएं पूजा की तैयारी करके भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की आराधना कर कथा सुन सकती है. कथा के बाद चंद्र देव को अर्घ्य देकर व्रत पारण करने की परंपरा है, जिसके बाद यह व्रत सफल माना जाता है.