बिहार में किस पार्टी के पास कितने विभाग, किसे मिला कौनसा मंत्रालय? एक क्लिक में जानें

बिहार में नीतीश कुमार सरकार में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है. इसमें गृह विभाग नीतीश कुमार ने छोड़ते हुए बीजेपी को दिया है. बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. सीएम नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे सभी विभागों रहेंगे, जो किसी को आवंटित नहीं हैं.

वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भूतत्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके साथ ही विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना एवं जन संपर्क के साथ ही भवन निर्माण मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है. इसके अलावा बिजेन्द्र प्रसाद यादव को ऊर्जा, योजना एवं विकास, मद्य निषेद, उत्पाद एवं निबंधन के अलावा वित्त और वाणिज्य कर विभाग की जिम्मेदारी मिली है. श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास विभाग सौंपा गया है.

किसे मिला कौन सा मंत्रालय?

श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास विभाग सौंपा गया है. मंगल पांडे को स्वास्थ्य, विधि मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है. डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल उद्योग मंत्रालय संभालेंगे. अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे. लेशी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. नितिन नवीन को दो मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली है, इनमें- पथ निर्माण, नगर विकास और आवास विभाग शामिल है.

मदन सहनी, राम कृपाल यादव को कौन सा विभाग?

इसके साथ मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिली है. राम कृपाल यादव कृषि मंत्रालय संभालेंगे. इसके अलावा संतोष कुमार सुमन लघु जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे. सुनील कुमार को शिक्षा विभाग, विज्ञान, प्रवैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग दिया गया है.

मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे.