बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सबसे चर्चित मुकाबला काराकाट सीट पर देखा जा रहा है. यह सीट इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि यहां से भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरी हैं. आज सुबह 8 बजे से जारी मतगणना के शुरुआती दौर में यहां रोचक मुकाबला देखने को मिला, लेकिन ज्योति सिंह फिलहाल पीछे चल रही हैं.

काराकाट सीट पर अब तक कुल 5 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है. इन राउंड्स के बाद जेडीयू प्रत्याशी महाबली सिंह ने बढ़त बना ली है. उन्हें 12613 वोट मिले हैं और वह 550 वोटों से आगे चल रहे हैं. शुरुआती रुझानों से संकेत मिल रहे हैं कि मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है, लेकिन फिलहाल जेडीयू के उम्मीदवार अपनी पकड़ मजबूत किए हुए हैं.

दूसरे दलों और निर्दलीयों का क्या है हाल?

इस सीट पर कई प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन शुरुआती रुझानों में केस साफ दिखता जा रहा है कि जेडीयू का दबदबा सबसे अधिक है. सीपीआई-एमएल (लिबरेशन) के अरुण सिंह (अंजनाप टोला) को 12063 वोट मिले हैं और वे महज 550 वोटों से पीछे हैं. इसके बाद बसपा, जन सुराज पार्टी और अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों को अपेक्षाकृत काफी कम वोट मिले हैं. NOTA को भी 973 वोट मिले हैं, जो इस सीट पर असंतोष का एक संकेत माना जा सकता है.

क्या है ज्योति सिंह की स्थिति?

काराकाट सीट पर इस बार ज्योति सिंह की उम्मीदवारी सबसे ज्यादा चर्चा में थी. उन्होंने पवन सिंह की स्टार पावर और अपने दमदार प्रचार के सहारे एक मजबूत चुनौती देने की कोशिश की. लेकिन शुरुआती रुझानों के मुताबिक उन्हें अब तक मात्र 3383 वोट मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि फिलहाल वह मुकाबले में पीछे हैं और टॉप दावेदारों के करीब भी नहीं पहुंच पाई हैं.

बता दें यहां वोटिंग 11 नवंबर को हुई थी. वोटिंग के दौरान यहां शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ. चुनाव प्रचार के दौरान ज्योति सिंह ने गांव-गांव जाकर लोगों से समर्थन मांगा और सोशल मीडिया पर भी वह काफी सक्रिय रहीं. लेकिन शुरुआती रुझानों से लगता है कि ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक दलों की पकड़ अभी भी मजबूत है.

मतगणना अभी जारी है और कुल 30 राउंड होने हैं. पांच राउंड के नतीजों को देखकर कहा जा सकता है कि मुकाबला फिलहाल जेडीयू और सीपीआई-एमएल (लिबरेशन) के बीच दिखाई दे रहा है. ज्योति सिंह को आगे आने के लिए बड़ी बढ़त की जरूरत होगी, जबकि महाबली सिंह अपनी बढ़त बनाए रखने की कोशिश में हैं.