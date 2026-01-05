KKR विवाद के बीच JDU नेता का बड़ा बयान- 'खेल और राजनीति को अलग रखना ही बेहतर'

पटना में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नेता नीरज कुमार ने भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट को लेकर चल रही चर्चा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एएनआई से बातचीत के दौरान कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच हाल के दिनों में स्वाभाविक रूप से कुछ तनाव जरूर बढ़ा है. लेकिन खेल जैसे विषय में राजनीति को शामिल करने से पहले गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए.

नीरज कुमार ने कहा कि खेल का मकसद देशों के बीच आपसी भाईचारा, संवाद और सकारात्मक माहौल बनाना होता है. ऐसे में अगर राजनीतिक तनाव को खेल से जोड़ दिया जाएगा, तो इसका गलत संदेश जाएगा. उन्होंने साफ कहा कि खेल को राजनीति से अलग रखना ही बेहतर होता है.

खिलाड़ी को टीम में शामिल या बाहर करना क्रिकेट बोर्ड का अधिकार- नीरज कुमार

कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नीरज कुमार ने कहा कि थरूर ने यह बात कही है कि भारत लंबे समय से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जूझता रहा है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में बांग्लादेश के साथ तनाव बढ़ा है और इसी संदर्भ में बांग्लादेशी क्रिकेटर को टीम से बाहर किए जाने को लेकर उन्होंने चिंता जताई.

नीरज कुमार ने कहा कि इस पूरे मामले को भावनाओं या राजनीति के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी खिलाड़ी को टीम में शामिल करना या बाहर करना पूरी तरह से क्रिकेट बोर्ड का अधिकार है. इस पर फैसला खेल से जुड़े विशेषज्ञों और बोर्ड को ही लेना चाहिए.

खेल को विवाद का मंच बनाना ठीक नहीं- नीरज कुमार

नीरज कुमार ने यह भी कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए, लेकिन खेल को विवाद का मंच बनाना ठीक नहीं है. नीरज कुमार के अनुसार, क्रिकेट बोर्ड सभी पहलुओं पर विचार करेगा और खेल भावना को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेगा.

