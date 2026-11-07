बिहार के कर्मचारियों के लिए GOOD NEWS, वेतन पर बड़ा ऐलान, आज भी खुले दफ्तर

बिहार में सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए राहत की खबर है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निर्देश दिया है कि दिवाली और छठ महापर्व से पहले सभी सरकारी कर्मियों का वेतन हर हाल में जारी किया जाए. इसके लिए शनिवार यानी आज छुट्टी के दिन भी जरूरत पड़ने पर सरकारी कार्यालय खोले जाएंगे. अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया है कि त्योहार से पहले वेतन भुगतान में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए.

मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने शुक्रवार (6 नवंबर 2026) को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. इसमें सभी जिलों के डीएम और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े. मुख्य सचिव ने कहा कि जरूरत पड़ने पर शनिवार को भी कार्यालय खोले जाएं, लेकिन कर्मचारियों का वेतन दिवाली और छठ से पहले जारी होना चाहिए.

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इन विभागों को दी गई सख्त चेतावनी

बैठक में वेतन भुगतान में देरी करने वाले विभागों को चेतावनी दी गई. इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, गृह और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग शामिल हैं. मुख्य सचिव ने सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (DDO) को भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. जिलाधिकारियों से भी अपने स्तर पर जरूरी कदम उठाने को कहा गया.

वित्त विभाग ने जारी किया आदेश

वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने शुक्रवार को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र भेजा. इसमें शिक्षकों, सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन त्योहार से पहले देने का निर्देश दिया गया है.

देरी हुई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

वित्त विभाग ने गृह और शिक्षा विभाग में वेतन और भत्तों से जुड़ी विसंगतियों की जांच जल्द पूरी करने को कहा है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी लंबित वेतन भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया था. इसमें लिपिक, परिचारी, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, शारीरिक शिक्षक, संस्कृत और मदरसा शिक्षक शामिल हैं. सरकार ने साफ किया है कि किसी कार्यालय में त्योहार से पहले वेतन नहीं मिला तो देरी की जांच होगी. जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जा सकती है.

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