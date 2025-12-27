बिहार: गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर का चोरी कांड सुलझा, मुठभेड़ में दूसरा आरोपी इजमामूल घायल

बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में चोरी कांड की गुत्थी को बिहार पुलिस ने सुलझा लिया है. मंदिर में हुई चोरी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी इजमामूल आलम का एनकाउंटर कर दिया है.

थावे थाना क्षेत्र के रिखई टोला के पास पुलिस मुठभेड़ में अपराधी का एनकाउंटर हुआ है. घायल अपराधी का नाम इजमामूल आलम है, जो मोतिहारी के गोविंदगंज थाना क्षेत्र के राजेपुर के रहनेवाले अनवर अंसारी का पुत्र है. वर्तमान में भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के रानी सागर गांव में रहता था.

चोरी कांड में कई लोगों के नाम शामिल

जानकारी के अनुसार, थावे थाना पुलिस ने इसके पास से चोरी किए गए सोने के मुकुट का कुछ हिस्सा बरामद किया है. वहीं, इसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहें. इसके पहले गाजीपुर के रहने वाले मुख्य आरोपी दीपक राय को पुलिस जेल भेज चुकी है. इस पूरे चोरी कांड में कई लोगों के नाम सामने आए हैं.

चोरी में शामिल लोगों की जांच में जुटी पुलिस

गोपलगंज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के अनुसार, 17 दिसंबर की रात थावे मंदिर में आभूषणों की चोरी हुई थी. जिसमें सीसीटीवी फुटेज सामने आया था और चोरों पर पुलिस ने एक लाख रुपये तक का इनाम रखा था. चोरी कांड में शामिल अन्य लोगों की जांच में पुलिस जुट गई है. पुलिस का कहना है कि आरोपी इजमामूल से पूछताछ चल रही है जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

ये भी पढ़िए- VIDEO: सीएम नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ी ने ट्रैफिक DSP को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे