हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: भ्रष्ट पदाधिकारी पर EOU का शिकंजा, भवेश सिंह के 6 ठिकानों पर एक साथ रेड

बिहार: भ्रष्ट पदाधिकारी पर EOU का शिकंजा, भवेश सिंह के 6 ठिकानों पर एक साथ रेड

Bihar EOU Raid: आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई की गई है. जिन छह जगहों पर यह रेड हुई है इसमें से चार ठिकाने पटना के हैं तो वहीं दो गोपालगंज जिले में है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 12 Dec 2025 02:17 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ नीतीश सरकार में शुरू से एक्शन होता रहा है. एक बार फिर आर्थिक अपराध इकाई की टीम एक्टिव हो गई है. शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) की सुबह आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की टीम ने पाटलिपुत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भवेश कुमार सिंह के छह ठिकानों पर छापेमारी की.

आय से अधिक संपत्ति के मामले में जानकारी के बाद यह कार्रवाई की गई है. ईओयू की ओर से विज्ञप्ति जारी कर बताया गया है कि भवेश कुमार सिंह ने अवैध तरीके से आय से 60.68 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित की है. जिन छह जगहों पर यह छापेमारी की गई है इसमें से चार ठिकाने पटना के हैं तो वहीं दो गोपालगंज जिले के अंतर्गत है.

पटना में कहां-कहां हुई रेड?

पटना में रूपसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामजयपाल नगर के पुष्पक रेसीडेंसी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 203 में रेड हुई है. यह किराए पर लिया गया है. दूसरा पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ी पर स्थित G+5 भवन में छापेमारी की गई है. इसके अलावा पटना के बेला बिहटा स्थित जय माता दी राईस मिल में भी छापेमारी की गई है. एसपी वर्मा रोड स्थित पाटलिपुत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में भी रेड की गई है. 

भवेश कुमार का पैतृक घर गोपालगंज है. गोपालगंज के मांझागढ़ थाना क्षेत्र स्थित जलालपुर गांव में भी छापेमारी की गई है. गोपालगंज के भावना पेट्रोलियम विशंभरपुर, थाना मांझागढ़ में भी छापेमारी हुई है.

आर्थिक अपराध थाने में मामला दर्ज

इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध थाने में भवेश कुमार सिंह के खिलाफ बीते गुरुवार (11 दिसंबर, 2025) को कांड संख्या 43/2025 दर्ज किया गया है. खबर लिखे जाने तक छापेमारी जा रही थी. ऐसे में क्या कुछ बरामद हुआ है इसकी आधिकारिक रूप से जानकारी सामने नहीं आई है. ईओयू की ओर से कहा गया है कि विस्तृत सूचना छापेमारी के बाद दी जाएगी.

Published at : 12 Dec 2025 02:05 PM (IST)
