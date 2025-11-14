Nawada Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो गए हैं. नवादा जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए ने कब्जा किया है. विधानसभा चुनाव 2020 के मुकाबले इस बार कई सीटें ऐसी हैं, जहां हारने वाले उम्मीदवार ने 2025 में जीत दर्ज की है. जानिए नवादा जिले की हिसुआ, नवादा, गोविंदगज, वारसलीगंज और रजौली विधानसभा सीटों के नतीजे.

इस बार नवादा जिले की पाचों सीटों पर एनडीए का दबदबा रहा है. यहां बीजेपी ने दो, एलजेपी ने दो और जेडीयू ने एक सीट पर जीत हासिल की है.

हिसुआ: बीजेपी के अनिल सिंह ने कांग्रेस की नीतू कुमारी (12,927 वोट) को हराया. यह सीट खास है, क्योंकि 2020 में कांग्रेस की नीतू कुमारी ने ही अनिल सिंह को हराया था. 2025 में अनिल सिंह ने अपनी हार का बदला ले लिया.

नवादा: जेडीयू की विभा देवी ने आरजेडी के कौशल यादव (16,426 वोट) को मात दी.

गोविंदगंज: इस सीट पर लोजपा की बीनिता मेहता जीत गई हैं. उन्होंने आरजेडी की पूर्णिमा यादव को 22,906 वोटों से हराया है.

वारसलीगंज: बीजेपी की अरुणा देवी ने आरजेडी की अनीता (44,57 वोट) को हराया. अरुणा देवी ने 2020 में भी यह सीट जीती थी, जिससे उनकी जीत बरकरार रही.

रजौली: लोजपा के विमल राजवंशी ने कड़े मुकाबले में आरजेडी की पिंकी भारती (3762 वोट) को हराया. यह सीट 2020 में आरजेडी के पास थी.

इन सीटों पर 2020 में कौन जीता-कौन हारा था?

2020 के चुनावों में ये सीटें कांग्रेस (1), आरजेडी (2) और बीजेपी (2) के बीच बंटी हुई थीं.