बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले एडीआर की एक रिपोर्ट आई है. इस रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि कुल 122 सीटों पर 1,297 प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा दागी जनसुराज के प्रत्याशी हैं. हालांकि इस मामले में बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सीपीआई और सीपीआई एम भी पीछे नहीं है.

रिपोर्ट के अनुसार जन सुराज पार्टी के 117 उम्मीदवारों में से 51 (44%), बहुज के 91 उम्मीदवारों में से 12 (13%), RJD के 70 उम्मीदवारों में से 27 (39%), BJP के 53 उम्मीदवारों में से 22 (42%), JD(U) के 44 उम्मीदवारों में से 11 (25%), AAP के 39 उम्मीदवारों में से 12 (31%), कांग्रेस के 37 उम्मीदवारों में से 20 (54%), लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के 15 उम्मीदवारों में से 9 (60%), CPI(ML)(L) के 6 उम्मीदवारों में से 4 (67%), CPI के 4 उम्मीदवारों में से 2 (50%) और CPI(M) के 1 उम्मीदवार में से 1 (100%) ने अपने एफिडेविट में अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं .

सबसे अमीर उम्मीदवार कौन-कौन?

दूसरे चरण में अमीर उम्मीदवारों की बात करें तो 562 (43%) उम्मीदवार करोड़पति हैं. 0 करोड़ रुपये और उससे अधिक के मालिक- 98 (7.6%),5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये- 100 (7.7%), 1 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये- 364 (28.1%), 20 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये- 374 (28.8%) 20 लाख रुपये से कम- 20 लाख- 361 उम्मीदवार (27.8%) हैं.



पार्टी वार बात करें तो - जन सुराज पार्टी- 74% , RJD- 84% , BJP- 83% , JDU- 91% , कांग्रेस- 84% , BSP- 33% और लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास के सभी उम्मीदवार करोड़पति हैं.

प्रति पार्टी उम्मीदवार की औसत संपत्ति की बात करें तो इसमें भी जनसुराज नंबर है. जन सुराज पार्टी- 5.35 करोड़ रुपये , RJD- 6.49 करोड़ रुपये , BJP- 6.40 करोड़ रुपये , JDU- 9.18 करोड़ रुपये , कांग्रेस- 7.41 करोड़ रुपये और AAP के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 2.16 करोड़ रुपये है.

दूसरे चरण में सबसे अमीर कैंडिडेट्स की बात करें तो इन तीन प्रत्याशियों का नाम लिस्ट में ऊपर है-

रण कौशल प्रताप सिंह (विकासशील इंसान पार्टी) - 368 करोड़ रुपये

नीतीश कुमार (राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी) - 250 करोड़ रुपये

मनोरमा देवी (JDU) - 75 करोड़ रुपये

प्रत्याशियों की शिक्षा की बात करें तो - ग्रेजुएट या उससे ज़्यादा पढ़े-लिखे- 627, 5वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़े- 528, डिप्लोमा धारक- 15 , सिर्फ पढ़े-लिखे- 117, और अनपढ़- 9 उम्मीदवार हैं.