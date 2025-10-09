2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग तय हो गया है, लेकिन माना जा रहा है कि चिराग पासवान और मांझी के कारण इसका ऐलान नहीं हो पा रहा है. इन दो नेताओं की मांग को पूरा करने का प्रयास जारी है. दूसरी ओर चर्चा है कि ऐसे नेता कहीं जन सुराज की ओर भी तो नहीं देख रहे हैं? इस बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की ओर से एलजेपी रामविलास के साथ गठबंधन करने को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है. उदय सिंह पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे.

चिराग पासवान आते हैं तो स्वागत करेंगे? इस पर कहा, "अगर हम लोगों ने अपनी रणनीति को बिल्कुल स्पष्ट नहीं कर दिया होता तब मैं कोई उत्तर दे पाता, हम लोगों ने कह दिया है कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर लड़ेंगे, मान लीजिए हम लोग चिराग पासवान के साथ कुछ करना भी चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, हम तो 243 सीटों पर अपने ही लड़ाएंगे. हां, चिराग पासवान जी को न्योता है कि वो अपनी पार्टी का हम लोगों के साथ विलय कर दें, तो ठीक है. जो प्रतिष्ठा और सम्मान चिराग पासवान को जन सुराज में मिलेगा वो केंद्रीय मंत्री रहते भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं मिल सकता."

गठबंधन को उदय सिंह ने बताया ठगबंधन

जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने एनडीए और इंडिया गठबंधन को ठगबंधन बताया. उदय सिंह ने कहा, "बीजेपी चाह रही है चिराग पासवान को ठग लें, चिराग पासवान चाह रहे हैं वो जीतन राम मांझी को ठग लें. दूसरी तरफ भी (महागठबंधन) वही है… कांग्रेस चाह रही आरजेडी को ठगे, आरजेडी चाह रही है कांग्रेस को ठगे."

ऐसे में किसी पार्टी से गठबंधन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी से जब 243 सीटों के उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी तो ऐसे सवाल बंद हो जाएंगे. हम लोग अपनों में से ही चुनकर उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं. एक-दो हो सकता है कि हम लोग बाहर से टिकट दे दें नहीं तो जो लोग जन सुराज के साथ शुरू से रहे हैं हम उन्हीं लोगों को मौका देंगे.

यह भी पढ़ें- चिराग पासवान और मुकेश सहनी करेंगे जन सुराज पार्टी से गठबंधन? प्रशांत किशोर ने दे दिया जवाब