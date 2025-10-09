NDA में सीट शेयरिंग को लेकर अटके मामलों के बीच नीतीश कुमार ने बुलाई अहम बैठक, क्या कुछ होगा?

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) से पहले सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त घमासान दिख रहा है. एनडीए में चिराग पासवान के कारण सीट शेयरिंग को लेकर मामला अटका हुआ है. इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज (गुरुवार) एक अहम बैठक बुलाई है.

बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10 बजे से ये बैठक होनी है. नीतीश कुमार जेडीयू के नेताओं के साथ बैठक करेंगे. माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर यह बड़ी बैठक होनी है. नीतीश कुमार सीटों को लेकर पार्टी के नेताओं संग चर्चा करेंगे. इस दौरान चुनाव को लेकर कुछ और भी चर्चाएं होंगी. मुख्यमंत्री आवास में नेताओं के साथ यह बैठक होगी.

जेडीयू की सीटिंग सीटें मांग रहे चिराग पासवान

बता दें कि नीतीश कुमार इस बैठक में चुनाव और सीट शेयरिंग को लेकर तो जेडीयू नेताओं संग बातचीत करेंगे ही, साथ ही वैसी सीटों पर भी चर्चा तय है जिस पर दूसरे दल दावा ठोक रहे हैं. जेडीयू की ऐसी कई सीटिंग सीटें हैं जिसे चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए चाहते हैं. महनार, मटिहानी, चकाई, इन सभी सीटों पर चिराग की नजर है.

14 नवंबर को बनेगी एनडीए की सरकार

दूसरी ओर, सीटों का बंटवारा तो हो जाएगा, चुनाव भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले बिहार में जेडीयू के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की ही सरकार बनेगी. केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन (ललन) सिंह ने कहा, "बहुत अच्छा है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है. हम इसका इंतजार कर रहे थे. 14 नवंबर को बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की सरकार बनेगी."

