बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले जनता दल यूनाइटेड (जद(यू)) के विधायक गोपाल मंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास के बाहर टिकट की मांग को लेकर धरना दे दिया.

भागलपुर जिले की गोपालपुर विधानसभा सीट से लगातार चार बार के विधायक मंडल ने पांचवीं बार चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट मांगा है. वह दोपहर में अपने समर्थकों के साथ एक, अणे मार्ग, स्थित मुख्यमंत्री आवास के सामने पहुंचे और नारेबाजी करने लगे.

सूत्रों के अनुसार, बिना पूर्व अनुमति के पहुंचने पर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आवास परिसर में प्रवेश से रोक दिया. इसके बावजूद मंडल मुख्य द्वार के सामने धरने पर बैठ गए और घोषणा की कि जब तक मुख्यमंत्री स्वयं उन्हें जद(यू) का चुनाव चिन्ह (तीर) देने का आश्वासन नहीं देंगे, वह वहां से नहीं हटेंगे.

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने विधायक को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने.

सीएम नीतीश कुमार ने नहीं की मुलाकात

गोपाल मंडल का कहना है कि उन्हें टिकट से वंचित करने की साजिश की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आवास में बैठे कुछ लोग उन्हें 'बेटिकट' कराने की योजना बना रहे हैं. मंडल ने कहा कि वे अपनी बात सीएम नीतीश कुमार के सामने रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई. इसके बाद वे सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए.

मंडल के समर्थकों की भीड़ नारेबाजी करने लगी, जिससे मौके पर तनाव का माहौल बन गया. पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन गोपाल मंडल अपने फैसले पर अड़े रहे. उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार का सच्चा सिपाही हूं, लेकिन पार्टी में कुछ लोग साजिश कर रहे हैं.

चिराग पासवान के खाते में चली गई सीट- रत्नेश सदा

उधर, सहरसा की सोनबरसा विधानसभा सीट से विधायक और राज्य के मंत्री रत्नेश सदा भी भावुक नजर आए. बताया जा रहा है कि उनकी सीट चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के खाते में चली गई है. सदा ने मीडिया से कहा कि उन्हें पहले पार्टी का सिंबल दे दिया गया था, लेकिन बाद में सीट एलजेपी को दे दी गई.

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने मुझे दलदल से निकालकर मंत्री बनाया, लेकिन आज मुझे अपने क्षेत्र के लोगों को क्या जवाब दूं. रत्नेश सदा के आंसू छलकने के बाद उनके समर्थकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है.

एनडीए के भीतर तेज हुई खींचतान

सूत्रों के अनुसार, सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के भीतर खींचतान तेज हो गई है. जहां जेडीयू और एलजेपी (रामविलास) के बीच कई सीटों पर मतभेद हैं, वहीं अंदरखाने असंतोष भी बढ़ता दिख रहा है. पार्टी सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार ने स्थिति पर ध्यान दिया है और नाराज नेताओं से बातचीत की जाएगी. लेकिन गोपाल मंडल और रत्नेश सदा की खुली नाराजगी से साफ है कि बिहार एनडीए में टिकट बंटवारे पर विवाद अभी थमा नहीं है.