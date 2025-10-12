बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद का बड़ा दावा, कहा- 'इस बार व्यापारी...'

बिहार विधानसभा चुनाव में प्रदेश के व्यापारियों का झुकाव एनडीए की तरफ होगा या फिर महागठबंधन की ओर रहेगा, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं. इस बीच चुनाव से पहले कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की ओर से पटना के लेमन ट्री होटल में 'बिहार व्यापारी सम्मेलन' का आयोजन किया गया. सम्मेलन में कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और दिल्ली के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दावा किया कि बिहार का व्यापारी समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही विकास यात्रा के साथ मजबूती से खड़ा है.

खंडेलवाल ने कहा, ''प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और नीतीश कुमार की नीतियों से बिहार आज विकास, सुशासन और स्वावलंबन का प्रतीक बन चुका है. पिछले कुछ वर्षों में राज्य ने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे हर क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है. केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से आज गरीब, किसान और व्यापारी सभी को लाभ मिला है.

व्यापारियों के लिए माहौल पारदर्शी और सहयोगी बना-खंडेलवाल

सम्मेलन में दावा किया गया है कि बिहार का व्यापारी समुदाय राज्य में स्थिरता और विकास की रफ्तार को जारी रखेंगे. कैट बिहार के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने कहा, ''पहले व्यापारियों को भ्रष्टाचार और प्रशासनिक झंझटों से जूझना पड़ता था, लेकिन अब माहौल पारदर्शी और सहयोगी बना है. जीएसटी में सुधार, एकल विंडो प्रणाली और डिजिटल कारोबार से व्यापार आसान हुआ है.''

एनडीए सरकार में निवेशकों का भरोसा बढ़ा- प्रवीण खंडेलवाल

खंडेलवाल ने कहा, ''प्रधानमंत्री मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' के संदेश ने बिहार के व्यापारियों को नई दिशा दी है. स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से छोटे उद्योगों को नया जीवन मिला है. एनडीए सरकार ने माफिया राज और लालफीताशाही खत्म कर कानून-व्यवस्था मजबूत की है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है.''

बिहार के व्यापारी किसके पक्ष में करेंगे मतदान?

उन्होंने ये भी कहा, ''बिहार के नौ लाख से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठान करीब 20 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं और अब व्यापारी समाज चाहता है कि राज्य में यह प्रगति और आगे बढ़े.'' खंडेलवाल ने भरोसा जताया कि बिहार की जनता और व्यापारी इस बार 'विकास बनाम अव्यवस्था' की लड़ाई में एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे.

बिहार में दो फेज में विधानसभा के चुनाव होने हैं. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है, वहीं दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को है जबकि 14 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे.