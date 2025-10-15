हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRJD ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को दिया टिकट, BJP ने पूछा- ऐसे बनाएंगे नया बिहार?

RJD ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को दिया टिकट, BJP ने पूछा- ऐसे बनाएंगे नया बिहार?

Bihar Assembly Elections 2025: रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू, राबड़ी और तेजस्वी का शासन-प्रणाली बिलकुल साफ है. बिहार की जनता को सावधान करना चाहता हूं. कृपया उनकी बातों में न आएं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 15 Oct 2025 09:25 PM (IST)
सीवान की रघुनाथपुर विधानसभा सीट से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब चुनाव लड़ेंगे. आरजेडी ने यह मौका दिया है. इस पर बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को बीजेपी की ओर से हमला किया गया. बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए सवाल किया कि क्या ऐसे नया बिहार बनाएंगे?

रविशंकर प्रसाद ने कहा, "सुनने में आया है कि सीवान के बहुचर्चित शहाबुद्दीन के बेटे को लड़वाया जा रहा है. निर्णय हो गया है लेकिन घोषणा नहीं हो रही है. क्या संदेश दे रहे हैं आप? बिहार में उसी खौफ को लाना चाहते हैं?" 

बीजेपी नेता ने कहा आगे कहा, "जब शहाबुद्दीन के ऊपर लालू प्रसाद का पूरा हाथ होता था तो सीवान में क्या पत्रकार… क्या आम आदमी, क्या हिंदू… क्या मुसलमान, सभी मारे जाते थे. अब उनके बेटे को लाया जा रहा है. बात कर रहे हैं हम नया बिहार बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? ऐसी शक्ल के साथ?" 

बिहार के लोग सावधान रहें: रविशंकर प्रसाद

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपके (तेजस्वी यादव) ऊपर तो और 420 का केस लग गया. पुराना केस है. नया केस नहीं है. आरोप तय हो गए हैं. ट्रायल होगा. उन्होंने कहा, "लालू, राबड़ी और तेजस्वी का शासन-प्रणाली बिलकुल साफ है. वे चारा खाते हैं, अलकतरा पीते हैं, जमीन के लिए टेंडर में हेराफेरी करते हैं... मैं बिहार की जनता को सावधान करना चाहता हूं. कृपया उनकी बातों में न आएं. वे आपकी जमीन ले लेंगे, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलेगी..."

दूसरी ओर कहा, "प्रशांत किशोर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हम यह सवाल जरूर उठाएंगे. वह भी बिहार को बदलना चाहते हैं. शायद उनका भी मुख्यमंत्री बनने का सपना है, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए. हिम्मत क्यों नहीं है? राज्य की जनता यह सब देख रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह एनडीए को पूरा समर्थन देगी."

यह भी पढ़ें- टिकट के लिए बवाल! दिल्ली से पटना पहुंचे कांग्रेस नेता, एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने कर दी मारपीट

About the author अजीत कुमार, पटना

Published at : 15 Oct 2025 09:17 PM (IST)
Tejashwi Yadav Bihar Vidhan Sabha Chunav Shahabuddin Ravi Shankar Prasad Osama Shahab Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
