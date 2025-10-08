हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव 2025: आचार संहिता लगते ही एक्शन में प्रशासन, पहले दिन 2 करोड़ से अधिक की नकदी-शराब जब्त

बिहार चुनाव 2025: आचार संहिता लगते ही एक्शन में प्रशासन, पहले दिन 2 करोड़ से अधिक की नकदी-शराब जब्त

Bihar Elections 2025: गोपालगंज में वाहन जांच के दौरान 7.50 लाख रुपये नकद मिले. पूछताछ के बाद वाहन पर सवार लोगों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया जिसके बाद वाहन भी जब्त कर लिया गया.

By : आईएएनएस | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 08 Oct 2025 07:54 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी गई है. आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन आयोग और स्थानीय प्रशासन एक्शन मोड में है. इस कड़ी में राज्य में प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा व्यापक रूप से निगरानी और गहन जांच अभियान चलाया जा रहा है. पहले दिन की कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में नकद, शराब, नशीले पदार्थ व दूसरी चीजें बरामद की गईं. जब्त की गई चीजों की कीमत दो करोड़ रुपये से ऊपर बताई जा रही है. मंगलवार (07 अक्टूबर, 2025) की शाम इसकी जानकारी दी गई.

बता दें कि राज्य में चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, आबकारी विभाग, आयकर विभाग, नारकोटिक्स ब्यूरो, सीमा शुल्क और फ्लाइंग स्क्वॉड टीमों द्वारा लगातार संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि निगरानी को और सशक्त बनाते हुए प्रत्येक शिकायत पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें. 

गोपालगंज में मिले 7.50 लाख रुपये नकद

निर्वाचन आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता बिना किसी प्रलोभन या दबाव के स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. इससे पहले, मंगलवार को ही पुलिस प्रशासन ने गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र में वाहन तलाशी अभियान के दौरान एक वाहन से 7.50 लाख रुपये बरामद किए थे. बताया गया कि नगर थाना पुलिस टीम द्वारा वाहनों की जांच की जा रही थी, उसी दौरान एक वाहन से 7.50 लाख रुपये बरामद किए गए.

प्रारंभिक पूछताछ के बाद वाहन पर सवार लोगों द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने के कारण पुलिस ने वाहन भी जब्त कर लिया. गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिले में हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत बड़ी राशि के लेनदेन या परिवहन पर रोक है.

उन्होंने बताया कि जिला पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों पर वाहनों की तलाशी ली जा रही है. इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा भारी मात्रा में नकदी का परिवहन किया जा रहा है. जब वाहन की तलाशी ली गई, तब वाहन से 7.50 लाख रुपये बरामद किए गए. मामले में संबंधित व्यक्ति से दस्तावेज और सबूत मांगे गए हैं, लेकिन अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है.

और पढ़ें
Published at : 08 Oct 2025 07:52 AM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar Elections Seat Sharing: …तो मान जाएंगे चिराग पासवान, कुशवाहा और मांझी? NDA में सीट शेयरिंग फाइनल!
…तो मान जाएंगे चिराग पासवान, कुशवाहा और मांझी? NDA में सीट शेयरिंग फाइनल!
विश्व
मरियम नवाज गिरवा देंगी चाचा शहबाज की सरकार? पाकिस्तान में भिड़े PPP-PMLN के नेता; आसिम मुनीर की बढ़ी टेंशन
मरियम नवाज गिरवा देंगी चाचा शहबाज की सरकार? पाकिस्तान में भिड़े PPP-PMLN के नेता; आसिम मुनीर की बढ़ी टेंशन
बॉलीवुड
सलमान खान की फैमिली का फार्म वेकेशन, छोटी बहन का ऐसे ख्याल रख रहे अरबाज-मलाइका के बेटे
सलमान खान की फैमिली का फार्म वेकेशन, छोटी बहन का ऐसे ख्याल रख रहे अरबाज-मलाइका के बेटे
दिल्ली NCR
Weather Update: दिल्ली में आज फिर बरसेंगे बादल, ठंड का होगा एहसास, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली में आज फिर बरसेंगे बादल, ठंड का होगा एहसास, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम
Advertisement

वीडियोज

LPG Truck Fire: Jaipur-Ajmer Highway पर भीषण हादसा, ड्राइवर की मौत, 6 घायल
Sansani: Sonbhadra में 'Jallad Brother' ने बहन-प्रेमी को उतारा मौत के घाट! Honor Killing
Bihar Opinion Poll: CM पद पर Nitish Kumar को 42%, Tejashwi Yadav को 15% पसंद
Cough Syrup Deaths: मासूमों की मौत, सरकार पर सवाल!
Bollywood News: Nora Fatehi के 'Dilbar Ki Aankhon' ने मचाया धमाल, फैंस हुए बेकरार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Bihar Elections Seat Sharing: …तो मान जाएंगे चिराग पासवान, कुशवाहा और मांझी? NDA में सीट शेयरिंग फाइनल!
…तो मान जाएंगे चिराग पासवान, कुशवाहा और मांझी? NDA में सीट शेयरिंग फाइनल!
विश्व
मरियम नवाज गिरवा देंगी चाचा शहबाज की सरकार? पाकिस्तान में भिड़े PPP-PMLN के नेता; आसिम मुनीर की बढ़ी टेंशन
मरियम नवाज गिरवा देंगी चाचा शहबाज की सरकार? पाकिस्तान में भिड़े PPP-PMLN के नेता; आसिम मुनीर की बढ़ी टेंशन
बॉलीवुड
सलमान खान की फैमिली का फार्म वेकेशन, छोटी बहन का ऐसे ख्याल रख रहे अरबाज-मलाइका के बेटे
सलमान खान की फैमिली का फार्म वेकेशन, छोटी बहन का ऐसे ख्याल रख रहे अरबाज-मलाइका के बेटे
दिल्ली NCR
Weather Update: दिल्ली में आज फिर बरसेंगे बादल, ठंड का होगा एहसास, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली में आज फिर बरसेंगे बादल, ठंड का होगा एहसास, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
पहले गाली-गलौज और फिर पृथ्वी शॉ बल्ला लेकर मारने दौड़े, मुंबई और पुणे के बीच मैच में हुआ भयंकर ड्रामा
पहले गाली-गलौज और फिर पृथ्वी शॉ बल्ला लेकर मारने दौड़े, मुंबई और पुणे के बीच मैच में हुआ भयंकर ड्रामा
राजस्थान
LPG सिलेंडर ट्रक हादसा: ब्लास्ट के बाद जयपुर-अजमेर हाईवे पर 25km लंबा जाम, बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर | बड़ा अपडेट
LPG सिलेंडर ट्रक हादसा: ब्लास्ट के बाद जयपुर-अजमेर हाईवे पर 25km लंबा जाम, बना ग्रीन कॉरिडोर | बड़ा अपडेट
ट्रेंडिंग
हाथ में प्लास्टर, शरीर पूरा छलनी! फिर भी हसीनाओं को देख ठुमके लगाने लगा शख्स- वीडियो वायरल
हाथ में प्लास्टर, शरीर पूरा छलनी! फिर भी हसीनाओं को देख ठुमके लगाने लगा शख्स- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
सिर्फ 436 रुपये देकर पाएं 2 लाख रुपये तक बीमा, जानें कैसे करना होगा अप्लाई?
सिर्फ 436 रुपये देकर पाएं 2 लाख रुपये तक बीमा, जानें कैसे करना होगा अप्लाई?
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget