Bihar Election Results में पिछड़ी कांग्रेस, अशोक गहलोत ने मानी हार, ECI पर लगाया आरोप

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के घटक दलों में से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है. हालांकि कांग्रेस ने हार स्वीकार करने के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग पर भी अप्रत्यक्ष तौर पर आरोप लगाए.

राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार के परिणाम निराशाजनक हैं. महिलाओं को जो 10-10 हजार दिए गए. ये तो यह भी एक फैक्टर था. ईसी मूकदर्शक बना रहा. चुनाव आयोग को रोकना चाहिए था कि यह चुनाव के समय भी बंटता रहा. राहुल गांधी वोट चोरी की बात कह रहे थे. सही होता है वोट चोरी और क्या होता है.

राहुल गांधी जो कह रहे थे, वही सही साबित हुआ- गहलोत

अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की पहले की टिप्पणी 'वोट चोरी हो रही है' का भी समर्थन किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार-बार वोट चोरी की बात कर रहे थे और अब परिणाम यह साबित कर रहे हैं कि यह चिंता बिल्कुल सही थी. अगर वोट चोरी नहीं होती, तो नतीजे पूरी तरह अलग होते.

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कई सीटों पर ईवीएम और मतगणना प्रक्रिया को लेकर संदेहजनक हालात बने. पार्टी ने आरोप लगाया कि अंतिम राउंड में कई जगहों पर मतगणना अचानक धीमी कर दी गई, जिससे परिणाम प्रभावित हुए.

कांग्रेस का खराब प्रदर्शन महागठबंधन पर भारी

महागठबंधन में शामिल कांग्रेस का प्रदर्शन इस चुनाव में बेहद खराब रहा. पार्टी कई पारंपरिक सीटों पर भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी, जबकि आरजेडी और अन्य सहयोगी दल मुकाबले में टिके रहे. राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस की कमजोर ग्राउंड उपस्थिति और कमजोर रणनीति ने महागठबंधन की ताकत को भी प्रभावित किया.

कांग्रेस हार मानने को मजबूर

कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से हार तो स्वीकार कर ली है, लेकिन ECI की भूमिका, सरकारी योजनाओं के चुनावी समय में वितरण और वोट चोरी जैसे आरोपों ने चुनावी माहौल में नई बहस खड़ी कर दी है. कांग्रेस ने संकेत दिया है कि वह इन मुद्दों को आगे भी राजनीतिक और कानूनी स्तर पर उठाएगी.

