Bihar Results के अगले दिन JDU ने बीजेपी के सामने रख दी बड़ी मांग! जानें क्या कहा?

बिहार चुनाव के नतीजों के बाद सीएम पद को लेकर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है. इस बीच जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और नीतीश के बेहद करीबी मनीष वर्मा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे.

मनीष वर्मा ने मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चल रहे सस्पेंस के बीच यह बयान दिया है. उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है. इसके अलावा उन्होंने तेजस्वी यादव और को कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है.

नतीजों के बाद क्या बोले मनीष वर्मा?

मीडिया से बातचीत में मनीष वर्मा ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, यह मुद्दा रहा है. यहां के लोगों की भावना यह रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन इसमें दिक्कत है इसलिए विशेष पैकेज मिला है.

उन्होंने आगे कहा, "मैं कहना चाहता हूं कि बिहार को विशेष सहायता की जरूरत है और लगातार रहेगी. लो-बेस से हमने काम शुरू किया है इसलिए मोमेंटम पकड़ाने के लिए सहयोग करना होगा. कैपिटल का इन्फ्यूजन करना होगा."

नीतीश कुमार थे हैं और रहेंगे- मनीष वर्मा

मनीष वर्मा ने आगे कहा, "नीतीश कुमार सीएम थे, हैं और रहेंगे. उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है. वोट नीतीश-मोदी के नाम पर मांगा गया है. नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे. जनता भी यही चाहती है कि नीतीश मुख्यमंत्री बने रहें वैसे सहयोगी दल भी पहले ही यह कह चुके हैं.

बता दें कि बीजेपी की बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने सीएम को लेकर कहा था कि हमने चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा था. एनडीए के पांचों पक्ष मिलकर तय करेंगे कि सीएम कौन होगा.

तेजस्वी यादव पर बोला हमला

दूसरी ओर तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमला कर रहे थे, जबकि उनके घर में बुजुर्ग माता-पिता हैं. हम लोग उनका सम्मान करते हैं. आगे कहा कि जनता ने हमें मैंडेट दिया है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं.

मनीष वर्मा ने कहा कि जबरदस्ती नीतीश को विपक्ष बीमार करार दे रहा था. जनता ने जवाब दे दिया. छह महीने से लगातार नीतीश विभिन्न जिलों के दौरे पर थे विकास का कार्य कर रहे थे. नीतीश कुमार ने 84 रैलियां और कई रोड शो किए.

राहुल गांधी को लेकर क्या बोले मनीष वर्मा?

मनीष वर्मा ने राहुल गांधी को लेकर बताया कि राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ. मैं कहना चाहता हूं कि वह ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो जनता से जुड़े हुए नहीं हैं. SIR का मुद्दा उठाया की वोट कट गया. जनता आपके मुद्दे से कनेक्ट नहीं हुई.

उन्होंने आगे कहा कि प्रचंड बहुमत का क्रेडिट जनता को जाएगा. नीतीश कुमार के 20 वर्षों के कामकाज को देखते हुए जनता ने मैंडेट दिया. हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष भी जिंदा रहे उसकी अपनी मर्यादा रहे. विपक्ष पूरी तरह से समाप्त हो जाए. यह किसी भी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है.

महागठबंधन की करारी हार का कारण है कि वह व्यक्तिगत हमले कर रहे थे. जो मुद्दा नहीं है उसको जबरदस्ती मुद्दा बनाया गया. ऐसे वादे किए गए जो संभव नहीं थे. कहा गया कि हर परिवार को सरकारी नौकरी दिया जाएगा, ये संभव ही नहीं है.