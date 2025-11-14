हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
Bihar Election Results 2025: NDA ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, 243 में से 237 सीटों के रुझान में दिखी चौंकाने वाली सियासी तस्वीर

Bihar Election Results 2025: NDA ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, 243 में से 237 सीटों के रुझान में दिखी चौंकाने वाली सियासी तस्वीर

अभी तक के रुझानों में अगर बात की जाए बड़े दलों की तो जदयू को 237 सीटों पर कुल 18.69 प्रतिशत वोट मिले हैं. बीजेपी 22.61 वोटों शेयर के साथ सबसे आगे दिखाई दे रही है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 14 Nov 2025 11:32 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है. कुल 243 सीटों वाली विधानसभा में 236 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिनसे राज्य की सत्ता का रुख लगभग साफ दिखने लगा है. रुझानों के मुताबिक, राज्य में मुकाबला एक तरफा और स्पष्ट दिशा लेता दिखाई दे रहा है. एनडीए गठबंधन 190 और महागठबंधन 50 सीटों पर आगे हैं. इसी के साथ वोट शेयर भी यहां साफ झलकता दिखाई दे रहा है.

क्या है बिहार चुनाव का ताजा वोट शेयर?

अभी तक के रुझानों में अगर बात की जाए बड़े दलों की तो जदयू को 237 सीटों पर कुल 18.69 प्रतिशत वोट मिले हैं. बीजेपी 22.61 वोटों शेयर के साथ सबसे आगे दिखाई दे रही है. तो वहीं आरजेडी के वोट शेयर 22.66 प्रतिशत हैं. आरजेडी के सहयोगी दल कांग्रेस की अगर बात की जाए तो फिलहाल वोट शेयर में कुछ खास कमाल दिखा नहीं है. कांग्रेस का वोटशेयर फिलहाल 8.08 प्रतिशत है.

Bihar Election Results 2025: NDA ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, 243 में से 237 सीटों के रुझान में दिखी चौंकाने वाली सियासी तस्वीर

क्या कहती है शुरुआती तस्वीर

चुनावी रुझानों से यह साफ दिख रहा है कि बिहार की सत्ता का दरवाजा किसके लिए खुल सकता है. 11 बजे तक के रूझानों की अगर मानें तो एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है वहीं महागठबंधन बुरी तरह पिछड़ गया है. अगर यही ट्रेंड जारी रहता है तो बहुमत का आंकड़ा 122 सीटों का है और एनडीए इससे बेहद आगे निकल चुका है जिससे जदयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है.

आपको बता दें कि बिहार में चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को संपन्न हुए थे जिसके बाद अलग अलग दल अपनी सरकार बनने का दावा ठोकते दिखाई दे रहे थे. लेकिन 11 बजे तक के रूझानों ने तस्वीर को एकदम एक तरफा कर दिया है. हालांकि वोट शेयर बता रहा है कि एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहा है.

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव रिजल्ट: 2 घंटे की काउंटिंग पूरी, कौन सी पार्टी किस पर भारी? जानें लेटेस्ट आंकड़ा

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read
Published at : 14 Nov 2025 11:18 AM (IST)
Tags :
Bihar Election Result Bihar Vote Share
और पढ़ें
