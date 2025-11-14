(Source: ECI | ABP NEWS)
Bihar Election Results 2025: NDA ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, 243 में से 237 सीटों के रुझान में दिखी चौंकाने वाली सियासी तस्वीर
अभी तक के रुझानों में अगर बात की जाए बड़े दलों की तो जदयू को 237 सीटों पर कुल 18.69 प्रतिशत वोट मिले हैं. बीजेपी 22.61 वोटों शेयर के साथ सबसे आगे दिखाई दे रही है.
बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है. कुल 243 सीटों वाली विधानसभा में 236 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिनसे राज्य की सत्ता का रुख लगभग साफ दिखने लगा है. रुझानों के मुताबिक, राज्य में मुकाबला एक तरफा और स्पष्ट दिशा लेता दिखाई दे रहा है. एनडीए गठबंधन 190 और महागठबंधन 50 सीटों पर आगे हैं. इसी के साथ वोट शेयर भी यहां साफ झलकता दिखाई दे रहा है.
क्या है बिहार चुनाव का ताजा वोट शेयर?
अभी तक के रुझानों में अगर बात की जाए बड़े दलों की तो जदयू को 237 सीटों पर कुल 18.69 प्रतिशत वोट मिले हैं. बीजेपी 22.61 वोटों शेयर के साथ सबसे आगे दिखाई दे रही है. तो वहीं आरजेडी के वोट शेयर 22.66 प्रतिशत हैं. आरजेडी के सहयोगी दल कांग्रेस की अगर बात की जाए तो फिलहाल वोट शेयर में कुछ खास कमाल दिखा नहीं है. कांग्रेस का वोटशेयर फिलहाल 8.08 प्रतिशत है.
क्या कहती है शुरुआती तस्वीर
चुनावी रुझानों से यह साफ दिख रहा है कि बिहार की सत्ता का दरवाजा किसके लिए खुल सकता है. 11 बजे तक के रूझानों की अगर मानें तो एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है वहीं महागठबंधन बुरी तरह पिछड़ गया है. अगर यही ट्रेंड जारी रहता है तो बहुमत का आंकड़ा 122 सीटों का है और एनडीए इससे बेहद आगे निकल चुका है जिससे जदयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है.
आपको बता दें कि बिहार में चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को संपन्न हुए थे जिसके बाद अलग अलग दल अपनी सरकार बनने का दावा ठोकते दिखाई दे रहे थे. लेकिन 11 बजे तक के रूझानों ने तस्वीर को एकदम एक तरफा कर दिया है. हालांकि वोट शेयर बता रहा है कि एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहा है.
