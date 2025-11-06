बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में मतदान के बीच उपमुख्यमंत्री और लखीसराय से बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने जनता से लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि बिहार के सम्मान और विकास की दिशा तय करने का अवसर है.

विजय कुमार सिन्हा ने मतदान के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सबको शामिल होना चाहिए. यह वही समय है जब हम अपने वोट के जरिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चयन करते हैं. हर वोट बिहार की दिशा और दशा तय करता है. मैं सभी से आग्रह करता हूं कि घर से निकलें और मतदान करें.

बिहार को जंगलराज से पूरी तरह मुक्ति दिलाना हमारा संकल्प- विजय कुमार सिन्हा

विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि विचार और मूल्य आधारित राजनीति की परीक्षा है. हमारा संकल्प है कि बिहार को जंगलराज और गुंडाराज से पूरी तरह मुक्ति दिलाई जाए. एनडीए सरकार ने पिछले वर्षों में जो स्थिरता और विकास की राह बनाई है, उसे और मजबूत किया जाएगा.

बिहार में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है मतदान- सिन्हा

विजय कुमार सिन्हा ने मतदान प्रक्रिया की शांति और सुव्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है. लोग उत्साह से घरों से बाहर निकल रहे हैं. यह देखकर खुशी होती है कि बिहार के नागरिक लोकतंत्र के प्रति इतनी जागरूकता दिखा रहे हैं. उन्होंने छठ पर्व का उल्लेख करते हुए कहा कि जैसे छठ पूजा सामाजिक सौहार्द्र और एकता का प्रतीक है, वैसे ही लोकतंत्र का यह महापर्व भी सामूहिक जिम्मेदारी का परिचायक है.

लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी को लेना चाहिए भाग- सिन्हा

उन्होंने कहा कि लोक आस्था के महापर्व छठ के बाद अब लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी को भाग लेना चाहिए. यह समय बिहार को बदनाम करने वालों से मुक्त करने और गौरव बढ़ाने का है. सिन्हा ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने सुरक्षा, रोजगार और विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं. अब हमारा लक्ष्य है बिहार को पूरी तरह अपराध और भयमुक्त बनाना. जनता का समर्थन हमें इसी भरोसे पर मिलेगा.

लखीसराय विधानसभा सीट पर विजय कुमार सिन्हा एक बार फिर एनडीए के प्रमुख चेहरे के रूप में चुनाव मैदान में हैं. शांतिपूर्ण मतदान के बीच उनका संदेश साफ है कि यह चुनाव बिहार को स्थायी विकास और स्थिर शासन की दिशा में आगे बढ़ाने का अवसर है.