बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बीच बांकीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार और राज्य के मंत्री नितिन नवीन ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव खुद के लिए ही एक चुनौती बन गए हैं और उनके बयानों में सच्चाई का कोई आधार नहीं है.

नितिन नवीन ने एएनआई से बातचीत में कहा कि तेजस्वी यादव को राहुल गांधी का अच्छा अनुयायी कहा जा सकता है. जिस तरह राहुल गांधी के बयान सच्चाई से कोसों दूर होते हैं, उसी तरह तेजस्वी भी वही गलती दोहरा रहे हैं. राहुल गांधी हमेशा पदस्थापना का इंतजार करते रहे और तेजस्वी यादव का भी यही हश्र होगा.

बिहार में विकास और स्थिरता के नाम पर ही पड़ेगा वोट- नितिन नवीन

नितिन नवीन ने आगे कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और इस बार बिहार में विकास और स्थिरता के नाम पर ही वोट पड़ेगा. बिहार में एनडीए की सरकार ने विकास की गति को नई दिशा दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य ने बुनियादी ढांचे से लेकर रोजगार और सुरक्षा तक में उल्लेखनीय प्रगति की है.

हमारी प्राथमिकता बिहार के युवाओं को रोजगार देना- नितिन नवीन

नितिन नवीन ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार को एक बार फिर मौका दें. हमारी प्राथमिकता बिहार के युवाओं को रोजगार देना, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और व्यापारियों को सुरक्षित माहौल प्रदान करना है. आज बिहार का हर वर्ग एनडीए सरकार की नीतियों से लाभान्वित हो रहा है.

2010 के विधानसभा चुनाव जैस दोहराएंगे शानदार नतीजे- नितिन नवीन

नितिन नवीन ने दावा किया कि जनता का विश्वास और आशीर्वाद एक बार फिर एनडीए के साथ है. हम 2010 के विधानसभा चुनाव जैसे शानदार नतीजे दोहराएंगे. उस समय जनता ने बिहार में विकास और सुशासन को चुना था और इस बार भी वही भावना दोहराई जाएगी.

उन्होंने यह भी जोड़ा कि विपक्ष सिर्फ आरोपों और भ्रम फैलाने में व्यस्त है, जबकि एनडीए सरकार ने जमीनी स्तर पर काम किया है. तेजस्वी यादव के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है. वे सिर्फ आरोपों की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता अब समझदार है, उसे वादों के पीछे की सच्चाई मालूम है.

