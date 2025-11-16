'10 हजार में सरकार...', बिहार चुनाव में हार के बाद मुकेश सहनी का NDA पर तंज

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की हार के बाद, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी ने एनडीए की जीत पर तंज कसा है. सहनी ने हार स्वीकार करते हुए भी यह दावा किया कि एनडीए को जनादेश नहीं मिला है, बल्कि वे पैसे के बल पर जीते हैं.

एक बयान में मुकेश सहनी ने एनडीए पर तीखा हमला करते हुए कहा, "10,000 में क्या मिलता है? 10,000 में बिहार सरकार मिलती है." अपने इस बयान में उन्होंने महिलाओं को दिए जाने वाले दस हजार रुपये के बदले वोट पाने का आरोप लगाया है.

#WATCH | Patna, Bihar | "... 10000 mein kya milta hai? 10000 mein Bihar sarkaar milta hai...," says Vikassheel Insan Party (VIP) Chief Mukesh Sahani.



He also says, "In elections, you either win or lose. Mahagathbandhan did not get the success it was supposed to. NDA emerged… pic.twitter.com/PKSUoeFj7t — ANI (@ANI) November 16, 2025

'महिलाओं को खुलेआम पैसे दिए, इसलिए NDA को वोट मिला'

मुकेश सहनी ने एनडीए नेताओं को उनकी जीत पर बधाई दी, लेकिन अपनी हार का विश्लेषण करते हुए चौंकाने वाला आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "वे (एनडीए) पैसे के बल पर जीते हैं. उन्होंने महिलाओं को खुलेआम पैसे दिए, और महिलाओं ने उन्हें वोट दिया."

वीआईपी प्रमुख ने दावा किया कि युवाओं ने महागठबंधन का समर्थन किया, लेकिन महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी ने एनडीए को वोट दिया, क्योंकि उन्हें कथित तौर पर पैसे दिए गए थे. सहनी ने कहा, "चुनावों में या तो जीत होती है या हार. महागठबंधन को अपेक्षित सफलता नहीं मिली. एनडीए विजयी हुआ."

'Jeevika Didi से किया वादा पूरा करे सरकार'

भविष्य की रणनीति पर बात करते हुए सहनी ने कहा कि वे लोकतंत्र के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे. उन्होंने नई सरकार को उसके वादे भी याद दिलाए. उन्होंने कहा, "अब सरकार को 'जीविका दीदी' से किया वादा पूरा करना होगा."

लालू परिवार के विवाद को बताया 'पारिवारिक मामला'

चुनाव में हार के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में कथित दरार और रोहिणी आचार्य पर लग रहे आरोपों पर भी मुकेश सहनी ने अपनी राय रखी. उन्होंने इसे एक "पारिवारिक मामला" बताया. सहनी ने कहा, "यह उनका पारिवारिक मामला है. अक्सर हार का दोष किसी एक व्यक्ति पर डाल दिया जाता है, जो सही नहीं है... हमें अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है."