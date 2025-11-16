हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'10 हजार में सरकार...', बिहार चुनाव में हार के बाद मुकेश सहनी का NDA पर तंज

Bihar Politics: मुकेश सहनी ने बिहार चुनाव 2025 में महागठबंधन की हार के बाद एनडीए पर पैसे से जीतने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि एनडीए ने महिलाओं को पैसे देकर वोट खरीदे.

By : किशन कुमार | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 16 Nov 2025 10:31 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की हार के बाद, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी ने एनडीए की जीत पर तंज कसा है. सहनी ने हार स्वीकार करते हुए भी यह दावा किया कि एनडीए को जनादेश नहीं मिला है, बल्कि वे पैसे के बल पर जीते हैं.

एक बयान में मुकेश सहनी ने एनडीए पर तीखा हमला करते हुए कहा, "10,000 में क्या मिलता है? 10,000 में बिहार सरकार मिलती है." अपने इस बयान में उन्होंने महिलाओं को दिए जाने वाले दस हजार रुपये के बदले वोट पाने का आरोप लगाया है.

'महिलाओं को खुलेआम पैसे दिए, इसलिए NDA को वोट मिला'

मुकेश सहनी ने एनडीए नेताओं को उनकी जीत पर बधाई दी, लेकिन अपनी हार का विश्लेषण करते हुए चौंकाने वाला आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "वे (एनडीए) पैसे के बल पर जीते हैं. उन्होंने महिलाओं को खुलेआम पैसे दिए, और महिलाओं ने उन्हें वोट दिया."

वीआईपी प्रमुख ने दावा किया कि युवाओं ने महागठबंधन का समर्थन किया, लेकिन महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी ने एनडीए को वोट दिया, क्योंकि उन्हें कथित तौर पर पैसे दिए गए थे. सहनी ने कहा, "चुनावों में या तो जीत होती है या हार. महागठबंधन को अपेक्षित सफलता नहीं मिली. एनडीए विजयी हुआ."

'Jeevika Didi से किया वादा पूरा करे सरकार'

भविष्य की रणनीति पर बात करते हुए सहनी ने कहा कि वे लोकतंत्र के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे. उन्होंने नई सरकार को उसके वादे भी याद दिलाए. उन्होंने कहा, "अब सरकार को 'जीविका दीदी' से किया वादा पूरा करना होगा."

लालू परिवार के विवाद को बताया 'पारिवारिक मामला'

चुनाव में हार के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में कथित दरार और रोहिणी आचार्य पर लग रहे आरोपों पर भी मुकेश सहनी ने अपनी राय रखी. उन्होंने इसे एक "पारिवारिक मामला" बताया. सहनी ने कहा, "यह उनका पारिवारिक मामला है. अक्सर हार का दोष किसी एक व्यक्ति पर डाल दिया जाता है, जो सही नहीं है... हमें अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है."

About the author किशन कुमार

किशन कुमार इस समय ABP न्यूज़ में बतौर कंसल्टेंट कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. किशन ABP न्यूज़ के डिजिटल डिपार्टमेंट में बीते लगभग 3 सालों से काम कर रहे हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लंगट सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर से बीए (मास कम्युनिकेशन) किया है. कॉलेज में रहने के दौरान इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं. किशन राजनीति, चुनाव, समाज, मनोरंजन जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहते हैं. भारतीय राजनीति और मनोरंजन से जुड़ी खबरों पर उनकी पैनी नज़र है. संपर्क करें- Kishanbjmc@Gmail.com
Published at : 16 Nov 2025 10:27 PM (IST)
Mukesh Sahani BIhar Politics Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
